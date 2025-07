Matteo Ricci sulla spiaggia di Senigallia Con il candidato presidente delle Marche, Chantal Bomprezzi e Maurizio Mangialardi e molti cittadini

Quella del 27 è stata una importante domenica di fine luglio che ha segnato un importante momento per il Partito Democratico di Senigallia: abbiamo dato inizio alla campagna elettorale per Matteo Ricci presidente che ci porterà finalmente a un cambio radicale per la nostra regione.

“Un cambio di Marche” è possibile e parte proprio dalle persone: da tutte quelle incontrate domenica sulla spiaggia di Senigallia e da tutte quelle che incontreremo e che Matteo Ricci incontrerà insieme a noi in questi mesi.

Sulla spiaggia di Senigallia abbiamo trovato disponibilità, interesse e un grande entusiasmo per Matteo Ricci e per i due candidati senigalliesi nella lista del Partito Democratico, Chantal Bomprezzi e Maurizio Mangialardi che hanno guidato Matteo Ricci e la delegazione del partito democratico senigalliese.

Abbiamo registrato parole di incitamento, di entusiasmo e di speranza in Matteo Ricci come protagonista della rinascita delle Marche; “Matteo parla alle persone e parla in modo chiaro e trasparente”, “Matteo Ricci ci sa fare, è un ottimo amministratore e riuscirà a ridare dignità alla nostra regione”. Ed è proprio da questo stile che le Marche si rimettono in cammino con Matteo Ricci e la sua squadra: dialogo, ascolto, trasparenza e progettualità per valorizzare le potenzialità di un territorio ed i diritti di tutti i marchigiani, abbandonati dalla destra al governo, a tutti i livelli.