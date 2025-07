BeatleSenigallia, anche a Fano è un successo Tre eventi in trasferta tra pubblico ed entusiasmo

BeatleSenigallia 2025 arriva a Fano e con grande successo:

1)Mercoledì 25.06.2025-Fano-MeMo-Meadiateca Montanari: Comune di Fano-Assessorato alle Biblioteche, Orchestra Sinfonica Rossini, Passaggi Festival e BeatleSenigallia hanno presentato la Inaugurazione di Beatles Exhibition (Rarità e Memorabilia Beatlesiane), una Bellissima Mostra situate nel Corridoio al Primo Piano (ingresso e guida gratuiti, apertura Mostra per Passaggi Festival da mercoledì 25 a domenica 29 giugno: mer/gio/ven/sab 9/12+16/20 e dom 16/20; da lunedì 30 giugno a sabato 12 luglio: lun 16/19, mar/mer/gio/ven 9/12+16/19, sab 9/12).

Il taglio del nastro con il Sindaco Luca Serfilippi, l’Assessore alla Cultura Lucia Tarsi, la Dottoressa Valeria Patregnani della MeMo e la Professoressa Alessandra Bertocchi in rappresentanza del Dirigente dell’IIS Corinaldesi Padovano di Senigallia.

Poi la visita guida lungo le “meraviglie” Beatlesiane che Paolo Molinelli ha illustrato con passione (le bacchette della batteria autografate da Pete Best, il batterista dei Beatles prima di Ringo Starr, molteplici autografi dei 4 Beatles e di George Martin, la discografia di Ringo Starr a cui BeatleSenigallia 2025 è dedicato, due abiti realizzati dalle studentesse del Corso Diurno e Serale Produzioni Tessili e Sartoriali per il Made in Italy dell’IIS Corinaldesi Padovano di Senigallia, che hanno sfilato lo scorso 7 giugno nel primo evento di BeatleSenigallia 2025 e molto molto molto altro ancora…).

Di Beatles Exhibition (Rarità e Memorabilia Beatlesiane) si è anche occupata RAI3 Marche, col TG delle ore 19.30 di Giovedì 26 giugno

2)Venerdì 27.06.2025-Fano-Giardino Pubblico Bruno Radicioni: bellissima presentazione a Passaggi Festival con BeatleSenigallia ed Antonio Bacciocchi, autore di Ringo Starr, Batterista (Edizioni Low), che ha conversato con Paolo Molinelli.

Dopo l’introduzione di Luca Petrelli, dello ‘Staff di Passaggi Festival’, presente fra il pubblico anche il cantautore anconetano Stefano Spazzi, Antonio e Paolo si sono immersi letteralmente nell’atmosfera Beatlesiana creata dal libro ‘Ringo Starr, Batterista’.

Biografia, il drumming di Ringo da ‘Love me do’ a ‘Let it be’, poi la carriera e discografia soliste, le batterie usate, la filmografia, i libri, i pareri di critici musicali e musicisti: un libro interessante, molto bello, ben scritto e che merita assolutamente la lettura!

Il pubblico ha seguito attento ed appassionato ed alla fine c’è stato spazio per le domande e per le tradizionali dediche dell’autore sulle copie acquistate.

Al termine la visita a ‘Beatles Exhibition’, la mostra di BeatleSenigallia 2025 alla MeMo-Mediateca Montanari, con tanto di fotografia davanti alla esposizione, in mezzo a tutte le rarità e memorabilia, del libro di Antonio Bacciocchi.

Sicuramente la migliore modalità per festeggiare Ringo Starr, a cui BeatleSenigallia 2025 è dedicato, e che compirà 85 anni il prossimo 7 luglio.

Senigallia, 28 giugno 2025

Paolo Molinelli

Presidente di BeatleSenigallia