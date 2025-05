“Con Massacesi la comunità perde una persona che ha dato tanto a Senigallia” Il Comune ricorda il suo impegno anche nello sport, come calciatore della Vigor, nel Panathlon e nell'Accademia Pugilistica

La nostra comunità ricorda con profonda commozione una persona che ha dato tanto alla città.

Il suo impegno professionale ha caratterizzato per oltre quarant’anni anni la vita dell’ospedale cittadino dove migliaia di persone sono nate grazie alla sua eccellente professionalità.

Il suo impegno professionale è sempre stato un esempio per la esaltazione dei valori fondanti di una società civile.

Oltre che eccellente primario, ha sempre assistito chi si trovasse in stato di bisogno al di là di ognidifferenza sociale, economica, politica.

È stato per 10 anni consigliere comunale, candidato Sindaco, e ha sempre offerto il proprio contributo sulle tematiche riguardanti la Senigallia che lui ha sempre amato tanto, con passione e grande trasporto ideale.

Il suo impegno, fin da giovane, ha riguardato anche lo sport ed oggi si può affermare che tutti gli eventi sportivi più importanti lo hanno visto tra i protagonisti, in particolare come giovane

calciatore della Vigor nei primi anni 50 e poi nel pugilato dove, non solo come medico sportivo, ha dato un contributo prezioso alla locale Accademia Pugilistica in importanti riunioni di pugilato con campioni come Benvenuti e Arcari.

Il suo amore per la vela e per il mare lo hanno reso protagonista della crescita e dello sviluppo del Club Nautico Senigallia al quale ha dedicato notevoli energie ogni qualvolta ce ne fosse stato bisogno.

E’ stato inoltre tra i fondatori del Panathlon Club Senigallia.

Il suo impegno morale si è esteso con entusiasmo anche ad altri ambiti della vita sociale. È stato presidente dell’Avis, contribuendo in modo significativo alla crescita dell’associazione e portando benefici concreti all’intera comunità. Ha svolto un ruolo attivo anche nel Comitato Locale della Croce Rossa Italiana, offrendo il proprio contributo con generosità e dedizione. Di grande rilievo anche la sua partecipazione al Rotary Club, che lo ha insignito del prestigioso riconoscimento “Paul Harris Fellow” per il valore del suo operato.

L’Amministrazione Comunale rappresentando il cordoglio di tutti i senigalliesi rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia.