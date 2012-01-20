Auguri di Natale con tre nuovi soci al Lions Club di Senigallia Entrano Angela Bisceglia, Roberto Orciari e Alfredino Belogi

Al Lions Club di Senigallia, la tradizionale serata per lo scambio degli auguri natalizi è stata anche l’occasione per l’ingresso di tre nuovi soci.

Nel suo discorso augurale e di benvenuto, il Presidente Lorenzo Fabrizi si è rivolto a soci e ospiti per ricordare i valori che sin dalla sua fondazione nel 1917 hanno contraddistinto i Lions a livello internazionale. Ogni anno, come associazione di servizio più grande al mondo, si occupa di progetti di solidarietà in tutti i continenti, quali ad esempio: lotta al cancro infantile, contrasto al diabete, assistenza in caso di disastri, tutela dell’ambiente, lotta alla fame, programmi per i giovani, per la vista e tanti altri.

Ma al di là dei numeri, delle strutture e delle organizzazioni, il cuore del Lions è uno solo: SERVIRE.

Servire con gioia e umiltà, azione che il club di Senigallia svolge da oltre 50 anni intervenendo nella realtà cittadina e nelle sue comunità con numerosi service ogni anno.

Il Presidente Fabrizi ha citato i versi di Max Heindel “Non disdegnate di essere un fioco lumicino…ed illuminate qualche angolo oscuro, facendo luce lì, dove siete”.

Lo stesso Presidente ha poi presentato i tre nuovi soci: la professoressa , giornalista e imprenditrice Angela Bisceglia, collaboratrice di prestigiose case editrici quali Mondadori e Rizzoli , insegnante di lettere e non da ultimo imprenditrice nel settore della produzione di olio extra vergine biologico (presentata dall’avv. Stefania Giuliani) ; il Rag. Roberto Orciari, dirigente bancario in quiescenza, che ha rivestito importanti incarichi nel corso di una lunga carriera, dalla direzione di filiale alla responsabilità dell’area Qualità del Credito in diversi istituti bancari del territorio marchigiano (presentato dal dott. Dario Pescosolido); il dott. Alfredino Belogi, medico chirurgo specializzato in Patologia Clinica, con formazione in Medicina Generale, che nel corso degli anni ha collaborato con enti sanitari nei Comuni di Corinaldo, Senigallia e Ostra. Attualmente svolge la sua attività professionale presso la RSA di Corinaldo ed anche come Medico convenzionato per la Medicina Generale dal 2005 con esercizio dell’attività presso il Comune di Senigallia e di Ostra (presentato dal dott. Massimiliano Gentili).

Una serata di serenità, condivisione e impegno che ha confermato il ruolo attivo del Lions Club di Senigallia nel promuovere valori di solidarietà e servizio alla comunità ed è pronto ad affrontare il nuovo anno con nuovi ed importanti progetti che sono in preparazione.