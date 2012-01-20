Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
Anaao Assomed presenta Libro Bianco. Diffida a AOU Marche – Ospedali Riuniti

Fumelli, Segretario regionale: "Non sono serviti scioperi e mobilitazioni varie per invertire un trend sconfortante"

Fabiana Fajella e Stefano Lunetti - Anaao

Tra le 174 aziende italiane su 231 diffidate (75%) nel 2025, ‘colpevoli’ di non aver applicato il contratto di lavoro dei medici e dirigenti sanitari c’è anche la AOU Marche – Ospedali Riuniti Ancona.

Le altre 6 aziende non sono state diffidate e in tutte è stata avviata una contrattazione integrativa aziendale conclusa solo nell’Ast Ancona.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
