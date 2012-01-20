Anaao Assomed presenta Libro Bianco. Diffida a AOU Marche – Ospedali Riuniti Fumelli, Segretario regionale: "Non sono serviti scioperi e mobilitazioni varie per invertire un trend sconfortante"

Tra le 174 aziende italiane su 231 diffidate (75%) nel 2025, ‘colpevoli’ di non aver applicato il contratto di lavoro dei medici e dirigenti sanitari c’è anche la AOU Marche – Ospedali Riuniti Ancona.

Le altre 6 aziende non sono state diffidate e in tutte è stata avviata una contrattazione integrativa aziendale conclusa solo nell’Ast Ancona.