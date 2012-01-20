Cesare Catà all’auditorium San Rocco con “Ginevra ne vale la pena” La lezione-spettacolo è in programma domenica 28 dicembre alle ore 18.00

Domenica 28 dicembre alle ore 18 presso l’Auditorium San Rocco, il filosofo e performer Cesare Catà presenta la sua lezione spettacolo su corteggiamento e cavalleria intitolata “Ginevra ne vale la pena“.

Dal mito di Lancillotto e Ginevra alla goffa poesia dei rapporti contemporanei: un viaggio ironico e profondo tra amor cortese, linguaggio, gestualità e l’eterna arte del conquistare.

Alternando i registri del teatro di narrazione e della stand-up comedy, la lezione-spettacolo tocca alcuni antichi affascinanti archetipi come il simbolo del Graal, la città ideale di Camelot, il Cavaliere con la sua missione d’onore, la donna vista quale dama divina angelicata.

Al centro del racconto c’è il concetto di corteggiamento e il suo destino: dalle ammalianti storie cavalleresche fino al mondo odierno funestato da molestie e digitalizzazione delle relazioni umane.

Uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, ricordandoci che l’amore dall’Homo sapiens alle Marche di oggi, non è solo conquista, ma un’arte antica fatta di ascolto, immaginazione e stupore.

La rassegna di lezioni spettacolo “Teatro Ibrido” dedicata ad arte, teatro, letteratura e filosofia e curata da Collettivo Collegamenti, continua domenica 11 gennaio con una lezione spettacolo sui miti e leggende dei monti sibillini e domenica 1 febbraio con un jukebox letterario dedicato ai personaggi Shakespeariani.

Biglietti €12 presso Auditorium San Rocco dalle ore 17.