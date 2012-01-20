Siete pronti a scovare i 30 camini nascosti in centro storico a Senigallia? Sfida natalizia di orienteering sabato 27 dicembre 2025

Anche quest’anno, nel periodo natalizio, Senigallia invita cittadini e visitatori a partecipare a “30 CAMINI – Sfida Natalizia di Orienteering”, un evento all’insegna del gioco, dello sport e della scoperta delle bellezze del centro storico.

La manifestazione organizzata in collaborazione con Picchio Verde A.s.d. e patrocinata dal Comune di Senigallia, si svolgerà sabato 27 dicembre con inizio alle ore 15:30, con ritrovo presso il Foro Annonario, sul posto sarà possibile effettuare l’iscrizione gratuita. Al termine delle attività verranno premiati i vincitori con premi speciali.

L’associazione affiliata alla F.I.S.O. – Federazione Italiana Sport Orientamento (Delegazione Marche), rappresenta una realtà consolidata nel panorama orientistico nazionale, con una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi promozionali e competizioni di livello regionale, nazionale e internazionale, oltre a numerosi progetti di diffusione dello sport orienteering nelle Marche e nel Centro Italia, in collaborazione con Enti e Amministrazioni.

NOVITA’: se al momento dell’iscrizione si dichiara di appartenere ad una FRAZIONE di Senigallia, si otterrà una doppia premiazione.

La sfida si svolgerà utilizzando la mappa federale di orienteering del centro storico di Senigallia, all’interno del quale i partecipanti dovranno individuare le lanterne nascoste.

L’evento è aperto a persone di tutte le età, dai bambini agli anziani, abili e disabili, e può essere affrontato individualmente o in gruppi fino a tre persone. Particolare attenzione sarà dedicata anche quest’anno alla categoria D-Orienteering, che consiste nella partecipazione condivisa di persone abili e disabili, i quali potranno competere insieme il percorso per raggiungere lo stesso traguardo, rendendo l’inclusione un valore vissuto e concreto.

La manifestazione registra ogni anno la partecipazione di circa 450 persone, confermandosi un grande successo in termini di socialità, divertimento e inclusione.

La disponibilità della mappa federale di orienteering di Senigallia rappresenta inoltre un’importante opportunità per avvicinare un pubblico sempre più ampio a questa disciplina sportiva, offrendo al contempo un valore aggiunto all’offerta turistica della città, fruibile in totale sicurezza, senza limiti di età, stagionalità o orario. Non a caso, l’orienteering è una disciplina riconosciuta dal C.O.N.I. e strettamente legata ad attività turistiche e culturali, tanto da essere inserita dal Consiglio Regionale delle Marche nel Piano di sviluppo del sistema turistico regionale.

