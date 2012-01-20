Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
Adesso
Sabato
5° / 10°
Domenica
2° / 11°
Lunedì
2° / 10°
Martedì
1° / 8°
Mercoledì
2° / 8°
Giovedì
3° / 8°
Venerdì
3° / 8°
Sabato
5° / 9°
Domenica
4° / 7°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Senigallia Concerti 2025/26 - Stefano Di Battista Quintet - 17 gennaio 2026

Nasce l’associazione “Progetto Marche Vive”

A guidarla il dott. Giulio Argalia

117 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
Michele Caporossi e Giulio Argalia

Sulla spinta del buon risultato ottenuto dalla lista alle ultime elezioni regionali, con l’elezione a consigliere di Michele Caporossi, parte una nuova esperienza di aggregazione aperta a tutti coloro che vogliono contribuire al bene comune in base ai principi della democrazia, della partecipazione, del perseguimento della solidarietà, della giustizia, della pace, della non violenza, della legalità e della buona amministrazione.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura