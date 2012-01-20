Nasce l’associazione “Progetto Marche Vive”
A guidarla il dott. Giulio Argalia
Sulla spinta del buon risultato ottenuto dalla lista alle ultime elezioni regionali, con l’elezione a consigliere di Michele Caporossi, parte una nuova esperienza di aggregazione aperta a tutti coloro che vogliono contribuire al bene comune in base ai principi della democrazia, della partecipazione, del perseguimento della solidarietà, della giustizia, della pace, della non violenza, della legalità e della buona amministrazione.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
