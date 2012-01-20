Presidente Consiglio regionale Marche Pasqui incontra Presidente del Crel Talevi
Resoconto attività svolta da Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro in vista del rinnovo delle cariche
Si è svolto venerdì 12 dicembre a Palazzo delle Marche l’incontro tra il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui e il Presidente del Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro, Luca Talevi.
Un incontro dai toni cordiali che è servito a confermare il rapporto di stretta e proficua collaborazione tra i due enti nell’ottica di garantire il corretto svolgimento degli iter normativi a favore della comunità marchigiana.
