Anche Ulisse Bari nella Rappresentativa Marche alla Coppa d’Inverno Il giovane tennista corinaldese nella squadra regionale

Si è conclusa con una vittoria la Coppa D’Inverno per la rappresentativa marchigiana.



A Cesenatico, la squadra regionale guidata dai capitani Pierpaolo Cenci e Marco Sposetti ha chiuso il torneo a squadre tra rappresentative regionali battendo il Trentino per 5-1 nell’ultima giornata.

Un bilancio di una vittoria e due sconfitte per le Marche, che nei giorni precedenti avevano ceduto 5-1 all’Emilia Romagna e 4-2 alla Toscana. Il successo finale contro il Trentino ha però permesso ai giovani marchigiani di chiudere l’esperienza con il morale alto.

La rappresentativa era composta da Giulio Bozzanga (AT Tolentino), Lorenzo Cenci (CT Guzzini Recanati), Emma Corena (CT Mosciano), Giorgia Marconi (TC Ancona), Ulisse Bari (CT Corinaldo), Pietro Marinelli (AT Macerata), Martina Ruggeri (TC Baratoff) e Martina Bozzi (CT Civitanova).

«È stata un’esperienza molto formativa per i nostri ragazzi – – commenta Andrea Pallotto, vicepresidente FITP Marche e responsabile del settore giovanile – Affrontare altre regioni in questo formato ci permette di capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita. La vittoria contro il Trentino dimostra che il lavoro che stiamo facendo sta dando i suoi frutti, anche se le sconfitte contro Emilia Romagna e Toscana ci indicano che c’è ancora margine di miglioramento. L’importante è che questi ragazzi abbiano avuto l’opportunità di confrontarsi con coetanei di altre realtà e di crescere come squadra. Il sistema marchigiano continua a investire sui giovani e questi appuntamenti sono fondamentali per la loro formazione tecnica e caratteriale».

La fase di qualificazione della Coppa D’Inverno si è svolta presso il Circolo Tennis Cesenatico A. Godio, impianto che ha ospitato le quattre rappresentative regionali in gara.