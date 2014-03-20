Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
Adesso
Domenica
3° / 11°
Lunedì
3° / 10°
Martedì
3° / 9°
Mercoledì
2° / 8°
Giovedì
1° / 8°
Venerdì
3° / 10°
Sabato
2° / 7°
Domenica
2° / 7°
Lunedì
3° / 6°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Falegnameria Ramerini - Senigallia - Dal 1953 diamo forma alle tue idee

Capacity building: Regione Marche investe per rafforzare competenze delle parti sociali

600mila euro da fondi europei Consoli: "Investimento strategico, migliora qualità politiche attive del lavoro a beneficio dei cittadini"

159 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Banconote, soldi, euro, denaro

600 mila euro di risorse europee per rafforzare il dialogo sociale e rendere più efficaci le politiche attive del lavoro.

È l’investimento sbloccato dalla Regione Marche che, con il decreto dirigenziale n. 1402/FOAC del 10 dicembre 2025, ha ammesso a finanziamento le due proposte progettuali presentate nell’ambito dell’avviso pubblico per il potenziamento delle capacity delle parti sociali, emanato lo scorso settembre.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura