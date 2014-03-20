Capacity building: Regione Marche investe per rafforzare competenze delle parti sociali
600mila euro da fondi europei Consoli: "Investimento strategico, migliora qualità politiche attive del lavoro a beneficio dei cittadini"
159 Letture0 commenti
600 mila euro di risorse europee per rafforzare il dialogo sociale e rendere più efficaci le politiche attive del lavoro.
È l’investimento sbloccato dalla Regione Marche che, con il decreto dirigenziale n. 1402/FOAC del 10 dicembre 2025, ha ammesso a finanziamento le due proposte progettuali presentate nell’ambito dell’avviso pubblico per il potenziamento delle capacity delle parti sociali, emanato lo scorso settembre.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!