Presentata la 29° edizione della Festa Nazionale della Befana In programma dal 4 al 6 gennaio a Urbania

Dal 4 al 6 gennaio 2026 torna la magia con la grande Festa Nazionale della Befana di Urbania, nata per rendere omaggio alla nonnina più famosa d’Italia. Tre giornate di spettacoli, giocolieri, laboratori, giochi, mercatini in un viaggio delle meraviglie allestito nel centro storico della cittadina.

Urbania si veste a festa e si trasforma in un grande villaggio fatato con migliaia di calze colorate appese alle finestre, centinaia di Befane, elfi, cantastorie, aiutanti, musicisti e artisti di strada per regalare una festa elettrizzante a tutta la famiglia grazie a un evento con più di 10 location, 100 appuntamenti, tre quintali di caramelle consegnate e tantissime novità.