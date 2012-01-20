Logo farmacieFarmacie di turno


Presentata la 29° edizione della Festa Nazionale della Befana

In programma dal 4 al 6 gennaio a Urbania

Cultura e Spettacoli
Dal 4 al 6 gennaio 2026 torna la magia con la grande Festa Nazionale della Befana di Urbania, nata per rendere omaggio alla nonnina più famosa d’Italia. Tre giornate di spettacoli, giocolieri, laboratori, giochi, mercatini in un viaggio delle meraviglie allestito nel centro storico della cittadina.

Urbania si veste a festa e si trasforma in un grande villaggio fatato con migliaia di calze colorate appese alle finestre, centinaia di Befane, elfi, cantastorie, aiutanti, musicisti e artisti di strada per regalare una festa elettrizzante a tutta la famiglia grazie a un evento con più di 10 location100 appuntamenti, tre quintali di caramelle consegnate e tantissime novità.

 
Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Pubblicato Sabato 27 dicembre, 2025 
alle ore 2:00
