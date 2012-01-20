Logo farmacieFarmacie di turno


“Subito piano casa con Regione, Professioni Tecniche e Anci per giovani, fragili e separati”

Il Presidente ERAP Marche Cinelli all'Assemblea degli Architetti

154 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
Assemblea 2025 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Ancona

All’Assemblea annuale dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Ancona Sergio Cinelli Presidente di Erap Marche è stato invitato a partecipare alla tavola rotonda e nelle pieghe del confronto sul tema della creazione dell’identità di un territorio è emersa la necessità di riportare al centro dell’agenda politica il tema della casa e della garanzia di un alloggio dignitoso per tutti gli aventi diritto.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
