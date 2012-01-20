“Subito piano casa con Regione, Professioni Tecniche e Anci per giovani, fragili e separati” Il Presidente ERAP Marche Cinelli all'Assemblea degli Architetti

All’Assemblea annuale dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Ancona Sergio Cinelli Presidente di Erap Marche è stato invitato a partecipare alla tavola rotonda e nelle pieghe del confronto sul tema della creazione dell’identità di un territorio è emersa la necessità di riportare al centro dell’agenda politica il tema della casa e della garanzia di un alloggio dignitoso per tutti gli aventi diritto.