Scuola primaria Rodari premiata nell’ambito del progetto “Scuole Viaggianti” Coinvolte nell'iniziativa 893 scuole in tutta Italia

Dopo Molise e Abruzzo, prosegue nelle Marche, con la premiazione della scuola primaria Rodari di Senigallia, il tour della sostenibilità 2025.

Si tratta della fase conclusiva di “Scuole Viaggianti”, il progetto di educazione ambientale, promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro, che quest’anno ha coinvolto oltre 36.000 studenti e migliaia di insegnanti provenienti da tutta Italia.

Ideata per diffondere tra le nuove generazioni una maggiore consapevolezza sulle sfide ecologiche, attraverso percorsi didattici innovativi, creatività, azioni concrete e linguaggi artistici, l’iniziativa ha visto la partecipazione di 893 scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado distribuite su tutto il territorio nazionale.

Il tour si articola in nove tappe, ciascuna per ogni scuola vincitrice nelle diverse regioni, durante le quali gli studenti riceveranno il loro meritato riconoscimento: la messinscena di “Scintilla”, spettacolo a zero impatto ambientale, a cura della compagnia Straligut Teatro e prodotto da Estra.

Mercoledì 22 maggio, alla Primaria Rodari, tra le vincitrici per la regione Marche, si è tenuta la cerimonia di premiazione.

Una giornata di festa per gli alunni e i docenti, che hanno accolto lo spettacolo con grande entusiasmo, alla quale ha preso parte anche la dirigente scolastica Paola Filipponi.

A consegnare l’attestato l’amministratore delegato di Estra Prometeo, Francesco Pieia.

Dalle Marche – dove il tour si concluderà il 29 maggio – trasferimento in Umbria (23 maggio).