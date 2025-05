Battisti, M5S – Lettera di una cittadina disperata: “Olivetti, Acquaroli, non ci vedo più!” "Dopo 5 anni di centrodestra e di Olivetti (che ha preso voti come Presidente del Comitato per salvare l'Ospedale di Senigallia), Senigallia nel piano triennale dei lavori pubblici per la Sanità non esiste neanche più..."

La scorsa settimana accompagno ad una visita oculistica una ‘carissima’ amica di famiglia che da qualche giorno ci vede male da un occhio.

Ha 69 anni, quindi la vista già non è più delle migliori. Il medico constata che la suddetta Signora deve fare la cataratta, e lo scrive su un foglio che, ci dice, dobbiamo consegnare il giorno dopo alla caposala del reparto dell’Ospedale di Senigallia per prenotare l’operazione. Il giorno seguente, dopo aver aspettato 3 ore, la caposala prende il foglio e, congedando la mia amica, ci dice che i tempi di attesa possono arrivare fino a 2 anni…!

i lunghi tempi di attesa nella sanità pubblica sono un problema grave nelle Marche e non solo, soprattutto per interventi non considerati “urgenti”, anche se incidono profondamente sulla qualità della vita, come nel caso della cataratta. La mia amica in questione, come tantissime altre persone, è vedova e completamente sola. Deve continuare a lavorare perché la misera pensione che gli passa lo Stato non basta per la sopravvivenza.

Come fa ad andare a lavorare guidando con un occhio solo? Come fa ad andare a fare la spesa che non ha un supermarket vicino casa? In sintesi, come fa a sopravvivere? E come fa a non mettere a rischio la incolumità di altre persone mentre guida?

Lei 5 anni fa ha votato Acquaroli come Presidente di Regione Marche e Olivetti come Sindaco di Senigallia (lo stesso Olivetti che era Presidente del Comitato per la Difesa dell’Ospedale di Senigallia, e che ha preso molti voti per questo motivo, voti di cittadini disperati perché non si potevano curare più causa liste di attesa infinite). La mia amica ha scritto questa lettera e mi ha pregato di inoltrarla alla stampa.

“Mi rivolgo a voi (Acquaroli ed Olivetti, ndr) con grande amarezza e delusione, per esprimere il mio profondo disagio riguardo alla grave situazione delle liste di attesa per interventi alla cataratta e non solo nella nostra regione, che negli ultimi cinque anni sono rimaste uguali ed in alcuni casi aumentate. Questa situazione sta mettendo a rischio la mia salute e la mia qualità di vita, poiché la mia vista sta peggiorando rapidamente e rischio di perdere completamente la vista prima dell’intervento, che mi hanno detto potrà esserci anche fra due anni.

Sono molto arrabbiata con il Sindaco di Senigallia Olivetti, che ho votato perché era il Presidente del comitato per salvare l’ospedale di Senigallia, ma che in cinque anni non ha fatto nulla per migliorare la situazione né per tutelare i cittadini. La sua assenza e il suo silenzio sono un segnale di totale disinteresse verso le esigenze della nostra comunità.

Anche il Presidente Acquaroli, che ha criticato aspramente il suo predecessore, non ha preso provvedimenti concreti per migliorare la sanità nelle Marche. La sua amministrazione sembra aver ignorato le criticità del sistema sanitario regionale, lasciando i cittadini in balia di liste di attesa interminabili e di servizi insufficienti.

Io sono in affitto (sono 20 anni che ho fatto domanda per casa popolare), con la pensione non arrivo alla fine del mese. Ho trovato un lavoretto che mi permette di comprare le medicine e fare un po’ di spesa, ma da quando non ci vedo non rischio di guidare la macchina per farmi male e fare del male.

Cosa mi rimane di fare? Aspettare che mi chiamino per l’operazione, e nel mentre non pagare più le bollette, non comprare alcune medicine, e pregare? E’ questa la vita che mi prospettate dopo avermi illusa che sareste stati più bravi di chi vi ha preceduto?

La salute e la dignità dei cittadini devono essere priorità, e non possiamo più permetterci di aspettare ancora.

Dubito però che dopo 5 anni di inerzia abbiate le capacità di cambiare le cose, viste le imminenti elezioni. E ho letto che vi ripresenterete (uno come Candidato Sindaco e uno come Candidato Governatore).

Ma con quale coraggio?”

Lettera Firmata

Dicevano che quando governava il PD la Sanità Regionale e a Senigallia faceva schifo. Ed io ero il primo a denunciare la scarsa attenzione sul nostro Ospedale.

Dopo 5 anni di centrodestra e di Olivetti (che ha preso voti come Presidente del Comitato per salvare l’Ospedale di Senigallia), Senigallia nel piano triennale dei lavori pubblici per la Sanità non esiste neanche più…

Paolo Battisti – Movimento 5 Stelle Senigallia – Parte del gruppo territoriale Val Misa