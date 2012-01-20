Nicolas Di Leo: da Senigallia alla frontiera della ricerca su invecchiamento e longevità Il biologo 29enne, ricercatore e divulgatore scientifico, lavora a Boston insieme a un team di esperti provenienti da tutto il mondo

Si chiama Nicolas Di Leo e, attraverso un percorso decisamente poco lineare, è passato dalle Marche ai principali poli internazionali della ricerca biomedica, tra Europa e Stati Uniti, per affrontare una delle sfide più ambiziose e complesse della biologia: lo studio e il rallentamento del processo di invecchiamento.

Cresciuto a Senigallia, Nicolas è passato dall’essere “l’ultimo della classe” al liceo a diventare un appassionato di biologia, del funzionamento e dell’ottimizzazione del corpo umano, interesse che lo ha spinto a iscriversi all’università. Dopo una breve formazione in Italia, ha scelto di proseguire gli studi all’estero, maturando esperienze di studio e ricerca a Copenaghen, Stoccolma e Cambridge. Oggi sta svolgendo un dottorato e lavora a Boston, considerata la “mecca” del biotech, dividendosi tra il recentemente inaugurato Istituto di Chimica Organica e Biochimica (IOCB) e il Massachusetts General Hospital, ospedale affiliato alla facoltà di medicina di Harvard.

Il suo ambito di lavoro è la biologia della longevità, una disciplina che non si limita a studiare come allungare la durata della vita, ma soprattutto come migliorarne la qualità. In altre parole, si occupa di comprendere perché le cellule invecchiano, cosa vada “fuori equilibrio” con il passare del tempo e se sia possibile intervenire su questi meccanismi per prevenire malattie legate all’età, come disturbi metabolici e degenerativi.

Più precisamente, Nicolas studia la capacità delle cellule di percepire la presenza dei nutrienti. È ormai assodato che, almeno in organismi semplici come moscerini, vermi e topi, la deprivazione di nutrienti causata da una restrizione dietetica possa allungare la vita e migliorarne la qualità. Questo effetto è mediato anche da una proteina chiamata mTOR, scoperta dal suo supervisore, che si colloca al centro di numerose vie metaboliche e regola, tra le altre cose, il processo di invecchiamento.

Nel suo laboratorio, insieme a un team di esperti provenienti da tutto il mondo, Nicolas lavora allo sviluppo di nuovi farmaci in grado di simulare gli effetti benefici e pro-longevità che una restrizione calorica protratta nel tempo potrebbe teoricamente apportare al corpo umano. L’obiettivo a lungo termine è quello di lanciare una compagnia farmaceutica dedicata alla ricerca di terapie per malattie non prevenibili, come quelle genetiche o, appunto, l’invecchiamento stesso.

Si tratta di un tipo di ricerca ancora rara e di nicchia, che può essere perseguita quasi esclusivamente in Paesi fortemente orientati al rischio e all’innovazione, dotati di un ecosistema biotech maturo e di ingenti finanziamenti, come gli Stati Uniti. Questi ambienti sono estremamente competitivi e attirano ricercatori selezionati da tutto il mondo, in particolare dall’Asia. L’Italia risulta invece poco rappresentata, sebbene tutti gli italiani incontrati nei laboratori frequentati da Nicolas siano concordi nel dire che tornerebbero volentieri nel proprio Paese, se le condizioni lo permettessero.

Accanto al lavoro in laboratorio, Nicolas Di Leo è attivo anche nella divulgazione scientifica. È co-conduttore del LifeX Podcast, uno dei podcast italiani più seguiti sui temi di salute, nutrizione e longevità, con centinaia di episodi e ospiti internazionali. Negli anni ha inoltre collaborato con scuole di nutrizione e progetti di mentorship, rivolti in particolare a studenti interessati ad avviarsi su un percorso simile al suo.