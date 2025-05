Strade provinciali, Governo taglia 70% risorse. A rischio sicurezza e tenuta infrastrutture Presidente Upi Marche, Giuseppe Paolini: "Misura scandalosa che arriva a metà esercizio finanziario con progetti già avviati"

185 Letture Cronaca

Tagli del 70% da parte del Governo ai fondi sulla manutenzione delle strade provinciali. Upi Marche e Upi Nazionale lanciano il grido d’allarme: “È a repentaglio la sicurezza dei cittadini“.

La mannaia sulle risorse destinate ai programmi di investimento che erano stati assegnati alle Province è arrivata con la Legge di Bilancio e con il Decreto Milleproroghe e rischia di aprire scenari drammatici per la tenuta del sistema infrastrutturale. Le Marche passano da una dotazione di circa 20 milioni per il periodo 2025-2026 ad una di circa 6 milioni. Mentre per il quadriennio 2025-2028 le risorse vengono dimezzate da 50.298.459 a 26.155.199. E per il 2029 sono addirittura azzerate. Risorse già assegnate e destinate ad investimenti già previsti che vanno a bloccare cantieri avviati.