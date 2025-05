Il Centro Vaccinale di Senigallia si trasferisce in via Raffaello Sanzio Da mercoledì 7 maggio 2025 prestazioni erogate nella nuova sede. Restano valide le prenotazioni già prese

La Direzione Strategica Aziendale della AST Ancona e la Direzione del Dipartimento di Prevenzione comunicano che a far data da mercoledi 7 maggio, il Servizio Vaccinale di Senigallia sarà trasferito dalla sede di via dei Gerani, 8 alla nuova sede situata in via Raffaello Sanzio, 271.

L’attività del Centro Vaccinale sarà dunque effettiva da mercoledì 7 maggio, nella nuova sede, senza interruzioni di attività e senza variazioni di telefono e posta elettronica.

Per chi si fosse già prenotato rimane dunque valida la prenotazione presa, basterà presentarsi nella nuova sede.

Sono previste modifiche organizzative con prossime aperture pomeridiane. Pertanto per le future prenotazioni si raccomanda la consultazione della Guida ai Servizi Aziendali di AST Ancona.

Prenotazioni allo 071 79092310 (adulti) e 071 79092325 (bambini). Preferibile la prenotazione via mail: vaccinisenigallia.ast.an@sanita.marche.it

da AST Ancona