Fioravanti (Anci Marche): “Incontrare Papa Leone XIV è stata una grande emozione” "L’auspicio e l’invito che gli abbiamo fatto è di venire presto in visita nelle Marche"

“Incontrare Papa XIV è stata una grande emozione ed un giorno che nessuno di noi potrà mai dimenticare”. A dirlo è Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno, Presidente di Anci Marche e del Consiglio Nazionale Anci. Nell’udienza privata in Vaticano presso la Sala Clementina il Santo Padre Papa Leone XIV ha salutato la delegazione presente all’evento coordinato da Anci Nazionale e co-organizzato da Anci Marche che ha curato i rapporti con il Vaticano.

“L’auspicio e l’invito che gli abbiamo fatto è di venire presto in visita nelle Marche: sarebbe un grande onore”.