Calciomercato – L’Originale torna a Senigallia, di nuovo protagonista in TV su Sky e NOW Dal 12 al 16 gennaio 2026 il programma di Sky Sport in città per raccontare la sessione invernale delle trattative di mercato

Dopo oltre un anno di assenza, Senigallia torna al centro del racconto televisivo del calcio mercato. A partire da lunedì 12 gennaio 2026 e fino a venerdì 16 gennaio, la Spiaggia di Velluto ospiterà alcune puntate di “Calciomercato – L’Originale”, lo storico programma di Sky Sport dedicato alla sessione invernale delle trattative.

La trasmissione, tornata in onda dal 5 gennaio su Sky e in streaming su NOW, segna così il ritorno a Senigallia dopo le puntate realizzate nel giugno 2024. Nell’edizione estiva del 2025, infatti, il programma non aveva fatto tappa in città.

Calciomercato – L’Originale accompagnerà i tifosi fino alla chiusura ufficiale della finestra invernale, il 2 febbraio, con appuntamenti quotidiani dal lunedì al venerdì alle 23. Alla conduzione il consolidato trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, affiancati ogni sera da ospiti del mondo sportivo e dello spettacolo. Al centro del format restano le trattative di mercato, i retroscena delle operazioni, ma anche la cronaca dai campi, con collegamenti dai ritiri delle squadre, dagli stadi e dagli studi pre e post partita delle gare di Serie A e delle competizioni UEFA.

La stagione invernale 2026 del programma riprende dunque il suo viaggio itinerante attraverso alcune delle località turistiche d’Italia. Dopo la settimana inaugurale dagli studi di Milano (dal 5 al 9 gennaio), la produzione si sposterà proprio a Senigallia dal 12 al 16 gennaio (secondo alcune indiscrezioni ufficiose all’Auditorium San Rocco), come detto, prima di proseguire a Prato Nevoso, in Piemonte (dal 19 al 23 gennaio) e a San Martino di Castrozza, in Trentino (dal 26 al 30 gennaio). Milano tornerà protagonista anche nella giornata conclusiva del mercato, il 2 febbraio.

Nuova edizione, per Calciomercato – L’Originale significa anche nuova canzone/sigla ufficiale, dal titolo “Mi Perdo la Partita – L’individualista”, scritta da Alessandro Bonan e Leonardo Lagorio, che accompagna le serate del programma con un tono ironico e leggero, lo stesso che da anni contraddistingue la trasmissione.

Scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con l’estrosa regia di Roberto “Popi” Montoli, Calciomercato – L’Originale riannoda così il legame con Senigallia, riportando le telecamere di Sky in città e offrendo nuovamente una vetrina nazionale in uno dei periodi televisivamente più seguiti dagli appassionati di calcio e mercato.