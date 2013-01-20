“Persi i fondi PNRR, Palazzo Gherardi di Senigallia rimarrà abbandonato” Lion: "carbone per Olivetti e la sua Giunta"

Stamane, 6 gennaio, il Comitato cittadino “Senigallia Cambia. Cambia Senigallia” che sostiene Marco Lion alle Primarie per il candidato a Sindaco del centrosinistra, ha accompagnato la Befana arrivata a Senigallia per portare tanto carbone al Sindaco Olivetti e alla sua Giunta.

La prima tappa è stata sotto il Municipio, dove, sotto l’occhio benevolo e divertito del “Monc’ in piazza” ha lasciato una calza piena di carbone ed un cartello con scritto “CARBONE A OLIVETTI PER IL PONTE A BRUGOLA”. Per l’occasione il “Monc’ in piazza” ha dichiarato “Bravi! Bisogna fermarli, stanno maltrattando la mia amata città! Non bastava il progetto del “ponte a brugola” che deturperà i Portici Ercolani e riempirà di traffico e inquinamento il centro storico, ora, con la costruzione di un nuovo ponte Portone e l’abbattimento di quello esistente, faranno impazzire il traffico in uscita da Senigallia. Aiuto! Cosa hanno fatto di male i cittadini di Senigallia per meritarsi questi oltraggi?”

La Befana si è poi recata a Palazzo Gherardi dove, assieme alla calza con il carbone al Sindaco Olivetti, ha appeso un cartello con scritto “CARBONE AL SINDACO OLIVETTI: 5,5 MILIONI DI FONDI PNRR PER PALAZZO GHERARDI PERSI!”.

“Si tratta di un fatto gravissimo per la città”, ha dichiarato Marco Lion, candidato alle Primarie del prossimo 11 gennaio. “L’amministrazione Olivetti ha restituito allo Stato più di 5 milioni e mezzo di euro perché, pur in presenza di un progetto già pronto, non è stata neanche capace di iniziare i lavori di riqualificazione del prestigioso edifico in pieno centro storico.”

“Nei piani superiori di Palazzo Gherardi era previsto da tempo un centro culturale di altissimo livello: un polo museale di eccellenza sulla storia di Senigallia e con le opere di Mario Giacomelli, un Centro di ricerca sul fiume con l’Università Politecnica della Marche, il prestigioso gabinetto scientifico del Liceo Classico Perticari, oltre a un ostello per i giovani e a uno spazio per il coworking.”

“Niente di tutto questo verrà realizzato – ha commentato con amarezza Marco Lion – il palazzo continuerà ad essere abbandonato a sé stesso, dovranno essere reperiti nuovi fondi, magari togliendoli al bilancio del Comune ma, soprattutto, oltre a buttare via fondi già disponibili, è stata sperperata un’occasione di recupero e riqualificazione strategica per il futuro sociale, culturale ed economico di Senigallia.”

