Allerta meteo anche per il 7 gennaio
Colore giallo nel senigalliese, pioggia mista a neve
La Protezione Civile Regionale, in data odierna ha emesso il messaggio di allertamento n. 5/2026 per criticità idrogeologica e neve per tutta la giornata di domani 7 gennaio 2026.
FENOMENI: per la giornata di mercoledì permarranno fenomeni di precipitazione residui in attenuazione nel corso della mattinata, con assenza di fenomeni nel pomeriggio.
Localmente nella porzione collinare, basso collinare e limitrofe alla costa, le precipitazioni a carattere nevoso potrebbero raggiungere i 5cm di spessore, mentre lungo la costa i parametri meteorologici indicano brevi nevicate o acqua misto neve.
Terreni molto saturi a causa delle recenti precipitazioni, possibilità di locali criticità nel territorio ascrivibili prevalentemente a scenari da rischio residuo.
La ventilazione di direzione nord occidentale, lungo la fascia costiera, a tratti risulterà di vento moderato con raffiche fino a vento fresco o forte
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!