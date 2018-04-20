Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
Allerta meteo anche per il 7 gennaio

Colore giallo nel senigalliese, pioggia mista a neve

Allerta meteo

La Protezione Civile Regionale, in data odierna ha emesso il messaggio di allertamento n. 5/2026 per criticità idrogeologica e neve per tutta la giornata di domani 7 gennaio 2026.

FENOMENI: per la giornata di mercoledì permarranno fenomeni di precipitazione residui in attenuazione nel corso della mattinata, con assenza di fenomeni nel pomeriggio.

Localmente nella porzione collinare, basso collinare e limitrofe alla costa, le precipitazioni a carattere nevoso potrebbero raggiungere i 5cm di spessore, mentre lungo la costa i parametri meteorologici indicano brevi nevicate o acqua misto neve.

Terreni molto saturi a causa delle recenti precipitazioni, possibilità di locali criticità nel territorio ascrivibili prevalentemente a scenari da rischio residuo.

La ventilazione di direzione nord occidentale, lungo la fascia costiera, a tratti risulterà di vento moderato con raffiche fino a vento fresco o forte

Regione Marche
Pubblicato Martedì 6 gennaio, 2026 
alle ore 13:10
