Gli studenti del CPIA di Senigallia alla stagione di Senigallia Concerti 2024/2025 Un viaggio emozionante attraverso una vasta gamma di generi musicali, che sarà riproposto anche per la prossima annualità

Un anno scolastico all’insegna della musica per gli studenti adulti del CPIA di Senigallia. Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Senigallia conferma di riservare agli studenti un’offerta formativa multiforme e inclusiva, in un confronto costante con le diverse realtà sociali e culturali del territorio.

Il battesimo musicale con il melodramma, che si rinnova ormai da diversi anni grazie al progetto “Scuola all’Opera”, in questo anno scolastico si è arricchito di una nuova, entusiasmante esperienza grazie alla collaborazione fra “Senigallia concerti”, il suo Direttore artistico, Federico Mondelci e la docente di lettere del CPIA Senigallia, Chiara Ciceroni. Senigallia Concerti ha sempre fatto del coinvolgimento delle scuole una sua cifra stilistica e, da quest’anno, gli studenti di Senigallia si sono aggiunti a quelli già molto numerosi di diversi Istituti comprensivi e superiori della città.

Oltre ad assistere alla Traviata di Giuseppe Verdi e alla Butterfly di Puccini, nei teatri storici di Jesi e di Fano, gli studenti hanno potuto partecipare ai concerti della stagione concertistica senigalliese 2024/25.

Un viaggio emozionante attraverso una vasta gamma di generi musicali, fra celebrità e giovani talenti, per offrire esperienze coinvolgenti agli appassionati di musica ma anche per chi si affaccia all’ascolto di musica classica dal vivo per la prima volta.

“Senigallia concerti amplia gli orizzonti temporali e le visioni artistiche mettendo in luce la diversità e la ricchezza del panorama musicale odierno – afferma Mondelci – tanto che oggi si può parlare di Senigallia come di un riferimento regionale per la grande musica. Gli studenti del CPIA hanno potuto scegliere fra 10 concerti a prezzo speciale per le scuole, otto in cartellone al Teatro La Fenice e due all’auditorium San Rocco. Un cartellone ricco e variegato con proposte per tutti i gusti. Dal Jazz sofisticato di Enrico Rava, artista tra i più conosciuti ed apprezzati a livello internazionale, alla bossanova, al dialogo fra le stagioni di Vivaldi e Piazzolla, alla travolgente chiusura di stagione con Mondelci direttore e solista nella Rapsodia in blue di Gershwin affiancata da colonne sonore di Morricone. Le proposte si sono susseguite da novembre ad aprile, alternando capolavori sinfonici e cameristici a espressioni musicali del nostro tempo, ormai appartenenti a buon diritto alla storia della musica. E non è un caso se a fianco di Vivaldi, Beethoven e Brahms siano figurati Carlos Jobim, Frank Sinatra, Astor Piazzolla, Ennio Morricone….”

Una stagione per tutti e in grado di avvicinare il pubblico di ogni età, restituendo agli amanti della musica un riferimento importante sul territorio. Un progetto, che per il suo valore è stato accreditato dal Ministero della Cultura e dalla Regione Marche. I due progetti musicali hanno avuto un apprezzamento tale da parte dei corsisti che la docente ha deciso di riproporli anche per il prossimo anno scolastico.

Da CPIA Senigallia. Gli organizzatori.