Senigallia: all’asta l’ex hotel Marche
In caso di mancata vendita, ve ne saranno altre ogni mese
693 Letture0 commenti
L’ex Hotel Marche andrà più volte all’asta nel 2026.
Lo comunica la Provincia di Ancona proprietaria dell’immobile abbandonato da anni.
La prima asta si svolgerà lunedì 2 febbraio 2026.
La base è di 2 milioni e 155.000 euro.
In caso di mancata vendita, per tutti i 12 mesi dell’anno, ci sarà una ulteriore asta ogni mese.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!