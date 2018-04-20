Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Senigallia Cambia. Cambia Senigallia. Con Marco Lion. Primarie 11 gennaio 2026

Senigallia: all’asta l’ex hotel Marche

In caso di mancata vendita, ve ne saranno altre ogni mese

693 Letture
commenti
Cronaca
,
Ascolta la notizia

L’ex Hotel Marche andrà più volte all’asta nel 2026.
Lo comunica la Provincia di Ancona proprietaria dell’immobile abbandonato da anni.


La prima asta si svolgerà lunedì 2 febbraio 2026.

La base è di 2 milioni e 155.000 euro.

In caso di mancata vendita, per tutti i 12 mesi dell’anno, ci sarà una ulteriore asta ogni mese.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Giovedì 8 gennaio, 2026 
alle ore 12:30
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura