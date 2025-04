Torneo giovanile di Pasqua 2025 A Senigallia tantissimi giovani, un grande successo

Si è conclusa con grande successo l’undicesima edizione del Torneo nazionale di Pasqua riservato alle categorie Esordienti (1° e 2° anno), Pulcini (1° e 2° anno) e Primi Calci, svoltasi allo stadio Bianchelli di Senigallia e al nuovo impianto in erba sintetica di Trecastelli da venerdì 19 a lunedì 21 aprile, organizzato dall’ASD Senigallia Calcio in collaborazione con l’EFFEDI SPORT di Roma.

Anche quest’anno il torneo ha richiamato squadre provenienti da fuori Regione (Lazio, Abruzzo e Umbria) oltre a quelle presenti sul territorio, regalando quattro giorni di grande sport, entusiasmo e spirito di condivisione. L’evento si conferma così un appuntamento imperdibile nel calendario del calcio giovanile nazionale, evento che ha raggruppato 50 squadre suddivise nelle varie categorie, facendo transitare e alloggiare in diverse strutture ricettive più di seicento persone.

Il successo del torneo lo hanno decretato i complimenti della maggior parte delle Società che vi hanno preso parte e che hanno ringraziato la città, nella persona del Sindaco Massimo Olivetti che lunedì a presenziato alle premiazioni, per l’ospitalità e le società organizzatrici per la quasi perfezione nell’organizzazione del torneo.

Tutte le squadre partecipanti, infatti, hanno espresso apprezzamento per l’eccellente organizzazione dell’evento, sottolineando in particolare la qualità delle strutture messe a disposizione.

Incassati i complimenti, sono invece le società organizzatrici (Aesse e Effedi) a ringraziare tutte le Società partecipanti per la correttezza e educazione espressa in campo e sugli spalti, veramente un bello spettacolo che sembra scontato ma visto quello che si sente e si vede in giro ultimamente non lo è.

Dal punto di vista tecnico, gli spettatori presenti hanno potuto apprezzare le evoluzioni proposte dalle giovani promesse che, si spera, potranno un giorno calcare i più importanti campi di calcio.

Questa le classifiche finali dell’edizione 2025:

Esordienti 2° Anno:

1^ Classificata: ASD Marotta Moroso Mondolfo

2^ Classificata: Polisportiva De Rossi – Azzurra

3^ Classificata: Polisportiva De Rossi – Bianca

Esordienti 1° Anno:

1^ Classificata: Polisportiva De Rossi

2^ Classificata: Accademia Calciatori

3^ Classificata: Aurora Jesi Calcio

Pulcini 2° Anno:

1^ Classificata: F.C. Vigor Senigallia

2^ Classificata: F.C. Foligno

3^ Classificata: Aurora Jesi Calcio

Pulcini 1° Anno:

1^ Classificata: F.C. Vigor Senigallia

2^ Classificata: Accademia Calciatori

3^ Classificata: Renato Curi Pescarta

Primi Calci 2016

1^ Classificata: Accademia Calciatori

2^ Classificata: F.C. Vigor Senigallia

3^ Classificata: ASD Senigallia Calcio

Primi Calci 2017

1^ Classificata: Aurora Jesi Calcio

2^ Classificata: Cinecittà Bettini

3^ Classificata: Accademia Calciatori

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con l’obiettivo di continuare a promuovere lo sport, il fair play e l’amicizia tra giovani provenienti da tutta italia.

Dagli

Organizzatori