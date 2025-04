Hanno preso il via gli ECO Incontri al Parco della Cesanella I prossimi appuntamenti si terranno il 3, 10, 18 e 30 maggio

Pomeriggi all’aria aperta per esplorare, imparare e divertirsi in famiglia a costo zero? Possibile con gli ECO incontri, un appuntamento tradizionale ormai per la città, che sono ripresi domenica 27 aprile al Parco della Cesanella di via Guercino 37, organizzati e gestiti come sempre da Fosforo: La festa della scienza.

Il programma di domenica 27 aprile ha previsto alle ore 16 l’attività per piccoli esploratori “Orientarsi nella natura”, dedicata ai bambini e bambine dai 7 anni in su, in collaborazione con Vita da Pacos: con una mappa alla mano si è esplorato il bosco per scovare e registrare i punti di controllo, come dei veri esploratori. Alle 16.45 “Biomimesi”, laboratorio creativo e scientifico, per indagare la natura dal punto di vista delle soluzioni che ha ideato per far fronte a ogni sfida: sta a noi trovarle e integrarle nelle nostre tecnologie. Alle 17.20 con “Oggetti volanti” si è potuto scoprire come l’essere umano ha imparato a far volare le sue creazioni, studiando la natura degli uccelli e delle correnti d’aria fino a riuscire a girare il mondo sulle ali: l’attività è adatta dai 7 anni in su.

I prossimi ECO incontri sono già in calendario: 3, 10, 18 e 30 maggio, sempre al Parco della Cesanella e sempre gratuiti e pensati per tutta la famiglia. Ci sarà anche la possibilità di osservare il sole con uno speciale telescopio!

Gli ECO incontri rientrano nel progetto ECO (Ecosistemi di Comunità = Opportunità) 2022, realizzato in collaborazione con il Comune di Senigallia e dedicato alla sensibilizzazione di famiglie e cittadini sui temi dell’educazione ambientale e della biodiversità.