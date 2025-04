Grande partecipazione per il 30° Festival del Tennistavolo È stato organizzato presso il Centro Olimpico di Senigallia

Al Centro Olimpico di Senigallia si è svolto il prestigioso 30° Festival del Tennistavolo, un torneo che nel corso degli anni è diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati di questo sport. Con oltre 100 iscritti, tra cui 15 ragazze provenienti da Liguria, Lombardia, Veneto, Piemonte e Marche, il torneo si presenta come un evento ricco di energia e competizione.

Durante i tre giorni di gare, si sono svolte diverse discipline, tra cui la gara a squadre, il doppio maschile e il doppio misto, creando un’atmosfera di amicizia e sportività tra tutti i partecipanti. Questi atleti, diventati nel tempo veri e propri amici, sono felici di ritrovarsi a Senigallia per condividere non solo le sfide sul campo, ma anche piacevoli passeggiate sul lungomare e momenti di convivialità. A capo dell’organizzazione Franco Sasso che insieme al giudice arbitro internazionale Gianbeppe Cuatto e la pazientissima moglie Valeria Muraro si prodigano per un ottimo svolgimento della gara

L’ospitalità è stata affidata all’Hotel International, che da semplice struttura ricettiva si è trasformata in casa per i partecipanti, diventando un punto di riferimento e di amicizia. Tra i protagonisti di questa felice comunità ci sono il Maestro Enzo Pettinelli, figura intramontabile e simbolo di passione e dedizione, e Sabrina Moretti, che insieme rendono l’accoglienza ancora più calorosa e familiare.

Il Festival del Tennistavolo di Senigallia si conferma così come un evento che unisce sport, amicizia e divertimento, celebrando la passione per il ping pong in un’atmosfera di calore e convivialità.