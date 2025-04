Senigallia: “Vietiamo il Circo con gli Animali: firma la petizione online” L'appello di Paolo Battisti del Movimento 5 Stelle

170 Letture Politica

Sono Paolo Battisti, un cittadino di Senigallia. Da 40 anni (ero adolescente) mi prendo cura della comunità dove vivo, cercando di aiutare soprattutto le persone che non hanno voce. Mi sono sempre occupato di sanità pubblica, del sociale, del diritto alla casa, del lavoro.

Oggi però vi chiedo di prestare attenzione a questa mozione che ho fatto partire da pochissimi giorni, e già siamo arrivati a 200 firme.

Premetto che questa non è una petizione politica, non c’entra nulla con le elezioni regionali e comunali. Una volta arrivati almeno a mille firme consegneremo (chi vorrà venire sarà il benvenuto) al Sindaco la lettera con le firme. L’ho scritta ora perché il Circo anche questo anno è arrivato a Senigallia ed è andato via da pochi giorni, e ho potuto constatare di persona le misere condizioni in cui vengono costretti gli animali. Io voglio che torni il Circo, soprattutto per la gioia dei più piccoli, ma senza animali!

Chi scrive sa benissimo che il quadro normativo attuale non consente ai Comuni di vietare l’ingresso dei circhi con animali, ma il D.M. 647/2007 (linee guida Cites) regola in modo puntuale il mantenimento degli stessi nei circhi e nelle mostre itineranti. Chiedo quindi che l’Amministrazione di Senigallia in futuro eserciti tutte le verifiche di propria competenza. Ci deve essere un controllo della documentazione e delle autorizzazioni; l’attivazione dell’Ausl per le ispezioni veterinarie e igienico-sanitarie; la vigilanza della polizia locale su occupazione del suolo, viabilità e igiene urbana; l’accertamento del rispetto delle norme sul benessere degli animali. Se qualcuna di queste norme non viene rispettata, allora il Comune può intervenire ed evitare gli spettacoli.

Io amo gli animali come gli esseri umani, e quindi oggi da me viene questa richiesta: fermare l’arrivo di qualsiasi circo che fa esibire gli animali in città. Questi poveri animali vengono costretti in delle gabbie durante i lunghi viaggi, hanno al massimo un piccolo pezzo di terra dove stazionare quando il circo è fermo, e si devono esibire contro la loro volontà. Questo trattamento non è educativo neanche per i bambini, ed è disumano per le creature coinvolte. : fermare l’arrivo di qualsiasi circo che fa esibire gli animali in città. Questi poveri animali vengono costretti in delle gabbie durante i lunghi viaggi, hanno al massimo un piccolo pezzo di terra dove stazionare quando il circo è fermo, e si devono esibire contro la loro volontà. Questo trattamento non è educativo neanche per i bambini, ed è disumano per le creature coinvolte.

Secondo dati del World Animal Protection, oltre 500.000 animali selvatici nel mondo sono tenuti in cattività e usati in spettacoli circensi. Nei circhi, gli animali vivono fino al 99% del loro tempo in gabbie e recinti (World Animal Protection, 2018). Lottiamo per una Senigallia più compassionevole e rispettosa della vita animale. Fermiamo l’arrivo del circo con animali a Senigallia.

Facciamo arrivare i circhi dove si esibiscono essere umani che sono pagati per fare questo lavoro, e soprattutto perché lo hanno deciso loro, e non perchè sono stati costretti!

Gli animali che nascono in cattività devono avere spazi adeguati, dove poter vivere in santa pace senza essere sfruttati!

Paolo Battisti (Movimento 5 Stelle Senigallia)