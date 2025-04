25 Aprile, Festa della Liberazione dell’Anpi al Foro Annonario di Senigallia Una giornata di eventi, con anche una mostra sulla Resistenza

Papa Francesco ha denunciato la tragica assurdità della guerra e la precipitazione del mondo verso l’abisso del terzo conflitto mondiale a pezzi.

La sua scomparsa è una perdita pesantissima per tutta l’umanità. Ma il lutto nazionale per la dipartita di Papa Francesco non implica che la celebrazione del 25 aprile, una celebrazione laica ricordiamolo, venga rinviata. Al contrario, preferiamo rendere omaggio al Papa con una festa partecipata, sentita e inclusiva.

La Resistenza è stata un insieme di moltitudini, non solo antifascisti, anche religiosi, non solo cattolici ma anche ebrei e musulmani e laici. Ed è di questo insieme che vogliamo ricordare, è di questo insieme di cui vogliamo avere memoria.

La Festa di Liberazione del 25 aprile 2025 al Foro Annonario in Piazza delle Erbe è dunque confermata.

Come è confermata la nostra partecipazione alle celebrazioni istituzionali del mattino organizzate dal Comune di Senigallia.

Al mattino dunque parteciperemo alla Santa Messa alle 9, come da programma, seguendo la deposizione delle corone per essere indicativamente alle 12 in Piazza Roma.

Al pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 20, il Foro Annonario vedrà una festa in linea con la sobrietà richiesta con musica, bevande e merenda, giochi di ruolo e letture per bambine e bambini. Tra una musica e l’altra dei gruppi che saliranno sul palco (Franco Lorenzetti Band, i Rise Blues, il Trio Cant’Anima e Stand-up Comedy Marche), ci saranno anche una serie di interventi delle associazioni partecipanti. Negli spazi della Ex-Pescheria verrà inoltre inaugurata la mostra “La Resistenza nel senigalliese e la Costituzione”, aperta dal 25 al 27 aprile, con orari: venerdì 25 e sabato 26, ore 16-20; domenica 27, ore 10-12, 16-20.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

ANPI Senigallia Sezione Giulia Giuliani e Luigi Olivi