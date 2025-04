Volontari della Protezione Civile delle Marche a Roma per le esequie di Papa Francesco Saranno oltre 200 e verranno impiegati anche per la cerimonia di accoglienza del nuovo Pontefice

Saranno oltre 200 i volontari della Protezione Civile delle Marche in partenza per Roma, impegnati nel supporto alle complesse operazioni organizzative previste per le esequie di Papa Francesco e per la cerimonia di inizio del ministero del nuovo Pontefice.

Con un apposito decreto, il presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli, ha disposto il pieno coinvolgimento del sistema regionale di Protezione Civile, in coordinamento con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.