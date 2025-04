Ancora investimenti per la Casa Rossa Si è svolta l'iniziativa seminare benessere

Momento significativo mercoledi pomeriggio scorso alla Casa Rossa di Ancona: in tanti si sono dati appuntamento per l’iniziativa “Seminare benessere” realizzata in collaborazione tra la AST Ancona,

il Comune di Ancona – Assessorato Politiche sociali e Sanità, la Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche e le associazioni dei familiari dei ragazzi con problemi di salute mentale. Mercoledì scorso, la Casa Rossa, struttura residenziale riabilitativa curata dall’Azienda Sanitaria di Ancona, ha visto il compimentto di un passaggio significativo di un ampio progetto di piantumazione di erbe officinali lungo tutto il viale di accesso alla struttura, circondata da un polmone verde e da un vigneto. “Seminare benessere” ha visto protagonisti gli ospiti che si sono alternati per mettere a terra le piantine in un clima di grande partecipazione.

La Casa Rossa, fiore all’occhiello della città e del territorio, nei prossimi mesi vedrà ulteriori investimenti. Dopo il recupero della struttura e la recente riapertura, infatti, l’Ufficio Tecnico della AST Ancona ha realizzato un progetto che consiste nella demolizione e ricostruzione del corpo annesso sul retro trasferendo la centrale termica in un edificio a se stante, in maniera tale da recuperare ulteriori spazi oltre a quelli già destinati a sala polifunzionale per gli incontri con i familiari e mensa.

A livello dimensionale inoltre si realizzeranno circa 60mq di edificio in cui saranno compresi: mensa, connettivi, aree generali e servizi. I costi di realizzazione si attestano intorno ai 240mila euro e i lavori saranno ultimati entro l’anno e comunque sarà premura dell’Azienda Sanitaria Territoriale rendere i nuovi spazi fruibili nel più breve tempo possibile per gli ospiti e per le loro famiglie. “Le iniziative alla Casa Rossa testimoniano l’impegno della Regione in favore delle persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie” dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini.