Edra Costruzioni compie 50 anni La cooperativa ha realizzato molte opere a Senigallia, Ancona e nel territorio

22 aprile 2025: EDRA Costruzioni Soc. Coop. è entusiasta di annunciare il traguardo del suo cinquantesimo anniversario di attività. Fondata in un martedì come oggi, il 22 Aprile 1975,

EDRA Costruzioni ha saputo evolversi nel tempo, affermando il modello cooperativo nel settore dell’edilizia per l’esecuzione di opere pubbliche e private, restauri e nuove realizzazioni.

Negli anni ottanta, l’impresa trasferì la sua sede da Corso 2 Giugno a via Cimabue, nella nuova zona industriale di Cesanella a Senigallia. Negli anni novanta, l’azienda ha accompagnato lo sviluppo della comunità marchigiana mantenendo un legame profondo con la città di Senigallia. Si inquadrano in questo contesto i complessi lavori del Teatro “La Fenice” passando per il Foro Annonario e arrivando fino a Piazza del Duca. Vi è da aggiungere che EDRA Costruzioni ha realizzato i centri commerciali e la biblioteca comunale di Senigallia nel segno della creazione di spazi che favoriscono lo scambio, l’incontro e la crescita culturale della comunità.

La recente riqualificazione del Visionair Suites (ex Hotel La Vela) e i lavori nel Mastai Hotel evidenziano una partecipazione della cooperativa nel procurare una immagine migliore della città a turisti e visitatori. L’impegno dell’azienda non si è risparmiato nemmeno nell’ambito della sicurezza idrogeologica mediante la partecipazione attiva alla realizzazione delle prime vasche di espansione in località Bettolelle.

Le lavorazioni ad Ancona non sono state da meno per iconicità: lo Stadio Del Conero, il PalaRossini, la sede della Giunta Regionale delle Marche per arrivare ad oggi con l’adeguamento sismico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Volterra – Elia” di Ancona, considerato uno degli interventi tecnicamente più innovativi in Italia, che prevede l’installazione degli isolatori sismici mentre l’edificio viene fruito quotidianamente da oltre mille studenti.

A partire dal 2022, EDRA Costruzioni ha intrapreso un percorso di rinnovamento manageriale per affrontare le sfide del mercato con una struttura agile e performante. Negli ultimi anni, un profondo ricambio generazionale ha completamente rinnovato l’attuale dirigenza della cooperativa portando nuove energie e visioni all’interno del gruppo con una prospettiva radicalmente rinnovata. La recentissima ammissione nel Consorzio Integra ha poi proiettato l’impresa in uno dei palcoscenici più importanti del settore edile nazionale.

Ogni nuovo proposito aziendale nasce oggi dall’ascolto per sviluppare soluzioni rispondenti alle esigenze attuali e future, tenendo conto delle peculiarità del territorio e dei desideri delle persone che lo abitano, promuovendo una cultura votata al dialogo e al supporto reciproco. Non si tratta solo di seguire i progetti nella fase realizzativa ma anche di assicurarne il mantenimento e la corretta gestione nel tempo con un forte impegno per affrontare le sfide del cambiamento economico, climatico e sociale. La costruzione non è solo processo tecnico ma rappresenta una modalità concreta di alimentare la vita sociale e culturale nelle aree in cui si interviene. Le opere non bastano per raccontare una storia così dinamica, appassionante e intensa. Si rende necessaria l’instaurazione di un clima di perfetta sintonia tra diverse generazioni. In questa direzione, EDRA Costruzioni ha siglato una convenzione con l’Istituto “Corinaldesi – Padovano” di Senigallia: un esempio di come la collaborazione tra scuola e impresa possa originare valore coinvolgendo le forze più giovani e attive.

La cooperativa senigalliese intende incarnare l’essenza della capacità di continua ripartenza, trasformando ogni traguardo in un nuovo inizio. Questa attitudine riflette la volontà di non fermarsi mai di fronte al successo ma di considerarlo un passo ulteriore verso un domani ancora più ambizioso. È questa resilienza proattiva che trasforma l’azione quotidiana di un’azienda di costruzioni in un esempio di evoluzione costante, capace di reinventarsi e di prepararsi ad affrontare le sfide del mercato. Ogni obiettivo raggiunto costituisce un tassello che genera una visione di comunità.

“Questo cinquantesimo anniversario rappresenta un traguardo di importanza straordinaria. Un’occasione per ricordare con gratitudine chi è rimasto fedele al progetto cooperativo iniziale e non può essere qui con noi ma anche per celebrare il nostro presente e guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e ambizione” dichiara il Presidente di EDRA Costruzioni, dott. Gabriele Gentili. “Invitiamo tutta la comunità di Senigallia a unirsi a noi in questo momento speciale, per condividere la nostra gioia e scoprire insieme come questo gruppo sta percorrendo un cammino per modellare il futuro dell’edilizia con soluzioni innovative che passano per l’impiego strategico dell’intelligenza artificiale e della robotica”.

Questo giubileo non rappresenta solo una commemorazione del passato ma una narrazione del presente che getta un audace sguardo verso il futuro. L’anniversario si trasforma quindi in una imperdibile occasione per presentare una serie di iniziative sfidanti che avranno luogo a Senigallia nella seconda metà del mese di settembre 2025. Le celebrazioni per il mezzo secolo di attività entreranno nel vivo con un progetto unico nel suo genere che, per la prima volta, plasma un’identità fotografica femminile marchigiana applicata all’impresa. Un’idea molto lungimirante che non è mai stata esplorata prima d’ora. La mostra fotografica “EDRA 50” sarà quindi il fiore all’occhiello che si accompagnerà ad appuntamenti volti a raccontare come la cooperazione, oggi, sia in grado di integrare la robotica con le tecnologie più avanzate nel settore delle costruzioni, aprendo nuove prospettive per un’edilizia più efficiente, sicura, sostenibile e all’avanguardia.

Oggi non celebriamo un punto di arrivo ma un impegno resiliente, fatto da piccole conferme quotidiane e grandi salti di fede, in un equilibrio delicato tra ciò che siamo e ciò che possiamo diventare insieme.

