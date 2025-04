Alter Arte, il festival coinvolge Senigallia e Corinaldo Il programma dell'edizione 2025, anche a Pergola

Siamo radici’ è il tema dell’edizione 2025 del festival Alter Art.

L’evento, promosso dall’associazione Ijshaamanka, ha acquisito negli anni una dimensione internazionale, tanto da vantare il prestigioso sostegno dell’Unione Europea e del Ministero della Cultura, oltre a quello della Regione Marche, riscuotendo al contempo un successo di pubblico e critica sempre maggiore. Un festival diffuso nel territorio, con appuntamenti a Pergola, dove è nato, Corinaldo e Senigallia.

Laboratori, conferenze, approfondimenti, concerti, spettacoli, performance, residenze artistiche: un programma ricco e variegato con ospiti internazionali si svilupperà dal 26 aprile a luglio.

Il Festival si presenta come un incontro immersivo e multidisciplinare, che celebra la sostenibilità ambientale, l’integrazione sociale e la rigenerazione culturale all’interno di un territorio rurale.

E’ stato presentato presso la sede di Confcommercio Marche Nord. “Siamo felicissimi di ospitare la presentazione di questo festival – ha esordito il responsabile del progetto di Confcommercio ‘Itinerario della Bellezza’, Amerigo Varotti – perché siamo da sempre molto sensibili a due dei temi che affronta, la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale. E poi si svolge in due comuni che fanno parte del nostro Itinerario. Complimenti agli organizzatori”.

“Il festival vuole ispirare e sensibilizzare alla sostenibilità – ha proseguito la direttrice artistica Monia Mattioli – attraverso la metafora delle radici, simbolo di connessione profonda tra la terra, le persone e culture. Proprio come gli alberi si scambiano risorse, idee e messaggi tra loro attraverso le loro radici, così l’evento promuove l’idea che una società sana è quella che riesce a rigenerarsi e a crescere in modo sostenibile, attraverso l’integrazione e il rispetto delle diversità. Alter Art è un festival che si nutre di linguaggi artistici diversi, come la danza, il teatro e la musica, per dare voce a una varietà di esperienze e sensibilità. La proposta artistica è concepita come un ponte tra le persone, in cui ogni forma d’arte rappresenta un diverso “filo” che contribuisce alla costruzione di una rete umana e sociale più solidale”.

Il festival ha il sostegno dei Comuni di Pergola, Senigallia e Corinaldo.

“Con convinzione – ha sottolineato il sindaco di Pergola Diego Sabatucci – sosteniamo questo evento che parla di tematiche a noi molto care, tanto che abbiamo istituito un assessorato all’inclusione. Sono diversi e molto interessanti gli appuntamenti che ospiteremo e ai quali con piacere porteremo il nostro contribuito”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il primo cittadino di Corinaldo Gianni Aloisi: “Gli organizzatori da tempo portano avanti attività che apprezziamo tantissimo e siamo veramente contenti di collaborare ora anche per questo festival”.

Giancarlo Taddei, direttore esecutivo dell’associazione, e Franca Ponzetti della compagnia ‘Dance In’ si sono soffermati sullo spettacolo ‘Hope Trees’ che la stessa formazione, composta da artisti con e senza disabilità, ha realizzato nell’ambito del progetto ‘Forma Plurale’ finanziato dal Ministero della Cultura. Oltre che a Pergola il 13 luglio, la performance che ha anche il contributo della Fondazione teatro ragazzi e giovani di Torino, sarà portato in tournèe in quattro regioni italiane. Tra gli appuntamenti anche quello prestigioso a Gaeta in occasione di un convegno universitario

L’edizione 2025 si concentra su due tematiche fondamentali.

Sostenibilità ambientale: in un momento storico in cui l’ambiente richiede un’attenzione urgente, il festival si fa portavoce di un cambiamento positivo. Gli spettacoli, le performance e gli eventi proposti sono pensati per sensibilizzare il pubblico sul rispetto della natura, l’uso consapevole delle risorse e la tutela del nostro pianeta.

Integrazione e inclusione Sociale: in un periodo in cui le sfide sociali sono sempre più complesse, Alter Art si pone come un catalizzatore di cambiamento attraverso l’arte. Questo festival è un invito a costruire una società più inclusiva, dove le differenze non sono barriere, ma ricchezze da celebrare. Una missione che, attraverso l’arte, cerca di ostacolare i pregiudizi, creare dialogo e connessione tra le diverse identità culturali, sociali ed economiche.

Il festival è promosso con la collaborazione di Dan.Ce.In., Rete per l’agricoltura naturale, Arya, Confcommercio Marche Nord, Liceo Scientifico Fano-Pergola, Liceo Artistico ‘Edgardo Mannucci’, Remarkable Arts Festival, Forma Plural.e, e il sostegno di Bcc Pergola Corinaldo e Bcc Ostra Vetere. Alter Art fa parte di Efa (European Festival Association).

Il programma

“A skin poem fort a cosy house” – Laboratorio spettacolo di Danza contemporanea e Teatro fisico

26-27 aprile Senigallia

Alter Art 2025 si apre con la compagnia “Los Escultores del Aire” di Barcellona, il cui direttore artistico è il danzatore e coreografo Mai Rojas, un artista appartenente al ben noto Cirque du Soleil. Con la coreografa e danzatrice italo-spagnola Raffaella Crapio (Compagnia Zappalà Danza; Istituto teatro di Barcellona, Codarts Rotterdam) guiderà i 2 giorni di laboratorio e spettacolo. Un evento unico in Italia: un laboratorio di danza e teatro fisico con esito performativo. Il laboratorio e performance sono aperti a chi ha una esperienza in danza o teatro fisico. Un laboratorio e spettacolo creati per un pubblico di età superiore ai 13 anni. Il tema principale è l’esperienza della perdita.

Vivere un lutto emotivo, dovuto alla morte di una persona cara, a una rottura, a un abbandono o a una partenza indesiderata, significa provare profonda tristezza. Per gestire questa emozione intensa e talvolta debordante, bisogna riconoscerla, comprenderla e imparare a gestirla. Sensibilizzare e sostenere i giovani su questo tema è essenziale per la loro salute emotiva. Gli eventi hanno il patrocinio del Comune di Senigallia.

Orari: Sabato 26 dalle 16 alle 20 via Pierelli 9 (zona Vivere verde, Senigallia); Domenica 27 dalle 13 alle 18:30 Auditorium San Rocco; Performance ore 19 Auditorium San Rocco (entrata libera).

Per iscrizioni e informazioni scrivere a ijshaamanka@gmail.com

-“Agricoltura del Non Fare” con Kutluhan Özdemir.

Laboratorio di Agricoltura Naturale secondo Masanobu Fukuoka

Pergola 17 e 18 maggio dalle 9:30 alle 18 presso A.r.y.a Artist Residence Yurt Appennin via Fraz. Montaiate 10

17 maggio ore 21 Proiezione del Film di Peter Wohlleben “La vita segreta degli alberi”

-Restituzione al pubblico Teatro Laboratorio di Senigallia a cura di Luciano Menotta

Corinaldo 31 maggio ore 21 presso Teatro di Prossimità “Mi la Danse” sede ijshaamanka, via Raffaello Sanzio 16. Ingresso libero.

-Open Call ONLINE per artisti italiani ed internazionali under 24 giovani danzatori per una residenza di formazione in danza teatro e musica dal 15 al 20 Luglio presso A.R.Y.A. Yurta Appenninica per Residenze Artistiche, sede ufficiale del Festival Alter Art di Pergola

-12 Luglio cena-incontro di presentazione Compagnia Dance In A.R.Y.A. – Pergola

-Presentazione del libro “Matrimonio siriano, un nuovo viaggio” di Laura Tangherlini, inviata di Rainews24

13 Luglio Pergola ore 18 Chiesa San Rocco, via Silvio Pellico 15 – Ingresso libero

Laura Tangherlini inviata di Rainews24 Presentazione del libro “Matrimonio siriano, un nuovo viaggio” Inviata per la realizzazione di reportage, tra i temi affrontati il racconto fronte Ucraino, la caduta di Assad in Siria, il racconto dei profughi siriani in Cisgiordania e Gaza, conflitto del confine Usa/Messico.

-“H.o.p.e Trees”

13 Luglio Pergola ore 21 – Teatro “Angel dal Foco”, ingresso libero

Performance tappa del progetto “Forma Plurale”, progetto Finanziato e Patrocinato dal Ministero della cultura in ambito dell’accessibilità per lo spettacolo dal vivo di artisti con disabilità.

-Residenze Artistiche, Workshop e Performance Internazionali di Danza Teatro e Musica

Pergola, presso A.R.Y.A. – Artist Residence Yurt Appennin – Via Frazione Montaiate 10

dal 15 al 18 Luglio: Ludovico Paladini, Coreografo Danzatore

Tematica di approfondimento “Presenza Performativa e percezione del tempo e dello spazio in natura e non” vincitore Bando Per Chi Crea 2024; diplomato Manufacture (Lausanne Svizzera), artista associato “Le Ribot”, sostenuto da Marche Teatro, Oriente Occidente, Fuori Margine Festival

dal 19 al 20 Luglio: Narendra Patil, Danzatore Coreografo, Docente dell’Università di danza di Francoforte

Workshop Intensivo di danza contemporanea metodo Indyflow contemporary, Floor Work; Flying Low e Passing Throught

dal 19 al 20: Josephine Nightingale, Workshop Intensivo di voce e movimento estatico corporeo, diretto dalla cantautrice artista performer (U.K- Portogallo).

-19 luglio Pergola ore 21 – Chiesa San Rocco

Conferenza e Talk con gli artisti Ludovico Paladini (Svizzera-Italia), Narendra Patil (India-Germania) e con la musicista e cantante Josephine Nightingale (Inghilterra-Portogallo)

ore 21:30 Concerto di Andrea Cubeddu

Cantautore sardo. Girovago instancabile. I brani contenuti nel suo ultimo lavoro, Terraferma (2024) nascono dall’esigenza di coltivare il dubbio, quella forza che ci scuote da dentro, come un violento terremoto, e fa tremare tutte le idee sulle quali costruiamo la nostra vita. Terraferma parla di responsabilità ed amore, verso di sé e verso il prossimo, di perigliosi viaggi e sentieri tortuosi, quanto di mete agognate e porti sicuri. La sua musica è figlia di commistioni di canti nuovi ed antichi.

-20 Luglio Pergola presso A.R.Y.A Fraz. Montaiate 10

ore 19:30 Performance Danza Teatro “leftovers” di e con Ludovico Paladini

ore 20 Cena su prenotazione

ore 21 Esito performativo con i danzatori del workshop e con il coreografo Narendra Patil

ore 21 Esito del laboratorio voce e musica diretto da Josephine Nightingale

21:30 Concerto di Josephine Nightingale

Artista britannica di origini giamaicana, interprete e cantautrice di musica jazz contemporanea con un forte background familiare legato alla musica. I suoi testi sono in grado di stimolare una forte consapevolezza delle radici che legano l’uomo alla Natura. La sua voce potente e la sua presenza scenica magnetizzante evoca grandi cantautori come Janis Joplin.

Ulteriori informazioni: alterartfestival.it; ijshaamanka.eu

