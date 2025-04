A Senigallia il Forum Adriatico-Ionico Coinvolte alcune città dei Paesi membri

“Senigallia sarà protagonista in un evento internazionale importante, che vedrà alcune città di sette Paesi membri del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio,

tra cui Croazia, Bosnia Erzegovina, Albania, Grecia e Montenegro, e ciò rappresenterà un’opportunità concreta per promuovere progetti e intese legati alla strategia macroeconomica europea e per consolidare i legami tra le comunità locali aderenti.”

Ne ha dato notizia il Presidente del Consiglio, Massimo Bello, delegato permanente a rappresentare Senigallia nel Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio.

Senigallia è pronta, quindi, ad ospitare la riunione del Consiglio Direttivo del Forum, che si terrà mercoledì 9 aprile nella Residenza municipale. Per quel giorno Senigallia diventerà ‘capitale’ della macroregione adriatico-ionica e del Forum, che permetterà alla città di consolidare rapporti e strategie con i Comuni della Macroregione Adriatico-Ionica.

La riunione del Consiglio Direttivo del FAIC, costituito da tredici città, a cui si è aggiunta Senigallia, così come deciso nell’ultima assemblea generale dello scorso anno, sarà presieduta dal neo Presidente del Forum, Luigi Albore Mascia (già Sindaco di Pescara), a cui parteciperanno i rappresentanti di Shkoder (AL), Mostar (BIH), Dubrovnik (CRO), Ploce (CRO), Spalato (CRO), Zara (CRO), Igoumenista (GR), Ancona (IT), Fano (IT), Macerata (IT), Civitanova Marche (IT), Vasto (IT), Budva (MNE), Senigallia (IT), Kotor (Montenegro) e Bar (MNE).

“L’evento di mercoledì coinvolgerà tredici città di sette Paesi membri del FAIC – ha detto il Sindaco Massimo Olivetti – e questo rappresenterà un’opportunità importante per promuovere progetti concreti legati alla strategia macroeconomica europea e per consolidare i legami tra le comunità locali di questa area geografica dell’UE. Di questo desidero ringraziare il Presidente Bello dell’ottimo lavoro relazionale e di intese, che sta conducendo in questi organismi, tra cui AICCRE ed il Forum, in cui Senigallia è presente e in cui la nostra città è rappresentata con competenza e serietà, data anche l’esperienza istituzionale che il Presidente Bello ha conseguito nel suo percorso a livello europeo.”

“Il summit di mercoledì sarà un appuntamento, in cui non mancheranno il confronto e le proposte, non soltanto per il Forum, ma in particolare anche per la nostra città – ha aggiunto il Presidente del Consiglio Massimo Bello – perché permetterà ai Comuni delle due sponde dell’Adriatico e dello Ionio di attivare partenariati pubblico-privati attraverso progetti finanziati dall’Unione Europea e di valorizzare il ruolo degli attori locali nei processi di sviluppo e di coesione territoriale, oltre a collaborazioni internazionali e ai gemellaggi.”

La riunione del Forum a Senigallia sarà anche l’occasione per far conoscere ai partners italiani e stranieri la straordinaria realtà dell’Istituto Alberghiero di Senigallia, un’eccellenza della nostra Regione, che ha collaborato con il Comune nell’organizzazione dell’accoglienza delle delegazioni.

“Si ringrazia il Comune di Senigallia perché, in ogni occasione possibile, pensa al Panzini, per permettere esperienze significative ai ragazzi del nostro territorio, e questo è sicuramente – ha detto il dirigente scolastico della scuola, Prof. Alessandro Impoco – un ottimo investimento per il futuro. La sinergia istituzionale, il connubio tra scuola, ente locale e progettualità di sviluppo territoriale devono essere senz’altro al centro delle politiche istituzionali se desideriamo gettare il seme per continuare ad avere nuove generazioni vincenti come quelle che, attualmente, hanno fatto della nostra città un esempio a livello internazionale”.

Il Forum delle città dell’Adriatico e dello Ionio (FAIC) è un’associazione internazionale istituita nel 1999 su iniziativa dell’ANCI e del Comune di Ancona. Obiettivo primario del FAIC è la promozione di un impegno coordinato e duraturo delle autonomie locali e delle loro associazioni per lo sviluppo della comunità Adriatico-Ionica. Oggi, il FAIC è riconosciuto quale strumento fondamentale per la cooperazione politico-istituzionale, culturale, economica e sociale, svolgendo un ruolo chiave nella strategia dell’Unione europea per la Macroregione Adriatico-Ionica (EUSAIR).

Il Forum è costituito da 46 città provenienti da Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Macedonia del Nord e Slovenia, tra cui Shkodra, Spalato, Trogir, Zadar, Corfù, Zara, Dubrovnik, Preveza, Kotor, Koper, Mostar, Fano, Bari, Monfalcone, Senigallia, Ancona, Macerata, Vasto, Pescara, Urbino, Brindisi e tante altre.

Il Faic ha sviluppato una rete di relazioni strategiche con partners significativi quali la Regione Marche, il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio (FORUM AIC), UNIADRION e il Segretariato permanente dell’iniziativa Adriatico-Ionica (AII). Dal 2019, il FAIC è anche membro permanente del Piano d’Azione del Mediterraneo delle Nazioni Unite (UNEP) e lavora per la realizzazione di progetti e iniziative per rafforzare la cooperazione interregionale e transfrontaliera. Il FAIC funge, inoltre, da collettore tra le città aderenti attraverso collaborazioni trasversali, che coinvolgono i diversi Paesi e che favoriscono l’accesso a programmi e finanziamenti europei, per uno sviluppo sostenibile, responsabile ed innovativo dell’intera area.

NELLA FOTO: il Presidente Bello con il Dott. Marco Bellardi, recentemente scomparso, ‘padre’ della strategia della macroregione Adriatica-Ionica