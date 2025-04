Vinitaly 2025, premio Betti alle Cantine di Castignano "Traguardo dal quale partire per migliorarci ulteriormente"

125 Letture Cronaca

Sono le Cantine di Castignano (Consorzio Vini Piceni), società cooperativa agricola della provincia di Ascoli Piceno, i vincitori per le Marche dell’edizione 2025 del Premio Betti per i “Benemeriti della viticoltura italiana”. Il riconoscimento è stato consegnato domenica 6 aprile, giornata inaugurale della 57ª edizione di Vinitaly (in programma a Veronafiere fino a mercoledì 9 aprile), alla presenza dell’assessore all’Agricoltura della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, e del direttore generale di Veronafiere, Adolfo Rebughini.