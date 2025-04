Presunte truffe nel settore vitivinicolo: perquisizioni CC Forestali in provincia Ancona Da novembre 2024, accertati da indagini oltre 310.000 euro di fondi pubblici illecitamente percepiti da due imprese agricole

131 Letture Cronaca

Dalla mattinata di giovedì 3 aprile, 20 Carabinieri Forestali del Gruppo di Ancona appartenenti ai Nuclei di Arcevia, Conero e Jesi – San Marcello hanno eseguito attività di perquisizione disposte dalla Procura della Repubblica di Ancona a carico di 3 amministratori di 1 impresa agricola con sede in Provincia di Ancona, dedita alla coltivazione di uve e alla produzione di vini marchigiani.

In particolare le perquisizioni riguardano le sedi legali di due imprese agricole e un magazzino di stoccaggio di prodotti vitivinicoli siti nel territorio della Provincia di Ancona.

I tre indagati sono accusati di aver dato vita ad una presunta truffa aggravata, in concorso tra loro, per il conseguimento di erogazioni pubbliche quantificate in 131.869,36 euro, attingendo dai contributi della Politica Agricola Comune degli anni 2022 e 2023 e del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche relativo al periodo 2014/2020.