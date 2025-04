Presentata la XIV Festa di Scienza e Filosofia In programma dal 10 al 13 aprile tra Foligno e Fabriano. Il tema in tre parole chiave: 'Intelligenze; Circolarità; Avvenire'

E’ giunta alla XIV edizione la ‘Festa di Scienza e di Filosofia. Virtute e Canoscenza’ dedicata a ‘Intelligenze; Circolarità; Avvenire’ in programma dal 10 al 13 aprile tra Foligno e Fabriano, città che per il terzo anno consecutivo fa parte del progetto lanciato ormai 14 anni fa dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno.

“Una bella occasione di riflessione e approfondimento scientifico e filosofico ricco di proposte e progettualità – sottolinea l’assessore alla Cultura Chiara Biondi alla presentazione di oggi nella sede regionale – In una fruttuosa collaborazione, le città di Fabriano e Foligno danno vita ad un evento che rappresenta un’opportunità di crescita culturale per nuove visioni e prospettive della comunità. E’ l’applicazione della citazione dantesca ‘Virtute e Canoscenza’ quale aspirazione dell’uomo ad espandere gli orizzonti della conoscenza. Ed è soprattutto il protagonismo che l’evento riserva ai giovani e alla partecipazione attiva degli studenti ad evidenziarne la portata: un’opportunità di incontro con scienziati, filosofi, giornalisti, uomini di cultura per crescere, formare una coscienza civile e sperimentare il pensiero critico per costruire su basi solide il nostro futuro”.