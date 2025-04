Patatas Nana celebra Mario Giacomelli nel centenario della sua nascita Le immagini del grande fotografo senigalliese arricchiranno per tutto il 2025 alcune confezioni in edizione limitata

172 Letture Cronaca

Regione Marche, Senigallia, provincia di Ancona, 1925 – 2025.

Due eccellenze cittadine danno vita a qualcosa di unico.

Le immagini di un grande fotografo del Novecento Mario Giacomelli, nel centenario della sua nascita, vanno ad arricchire i pack delle iconiche chips Patatas Nana, e la magia ha inizio.

Il concetto di Arte è sinestetico e questa collaborazione racconta proprio come i cinque sensi possono godere della creatività in tutte le sue forme: contemplando la bellezza delle immagini di Giacomelli, immaginandosi gli odori delle campagne marchigiane uniti a quello salmastro del mare Adriatico, mentre si degusta una chip Patatas Nana.

Questa corrispondenza d’amorosi sensi (cit.) è un’esperienza unica, imperdibile, indimenticabile.

Ed è così che alcuni degli scatti più iconici di Mario Giacomelli sono stati scelti dallo chef Michele Gilebbi e l’Archivio Mario Giacomelli per celebrare questo grande artista.

Le immagini di Presa di coscienza sulla natura (1976-’80) e Metamorfosi della terra (fine anni ’80) con i loro solchi e le atmosfere lunari che ricordano le pennellate della pittura informale, ma che al tempo stesso comunicano le radici profonde del proprio essere, le ritroviamo sui pack di Patatas Nana da 50g e 140g; i pretini che giocano nel cortile del seminario di Senigallia dalla serie Io non ho mani che mi accarezzino il volto (1961-63) si rincorrono invece sul barattolo dei Fiammiferi, mentre la spensieratezza attonita dei ragazzi al luna park in uno scatto tratto dalla serie Per Poesie (1958) scelto per la scatola.

Dal 6 aprile 2025 e per tutto l’anno di celebrazioni del centenario di Mario Giacomelli, questo assortimento di Patatas Nana sarà venduto come limited edition e potrà essere acquistato sullo shop online www.patatasnana.com o presso le migliaia di rivenditori disseminati in Italia, tra cocktail bar, drogherie, enoteche, ristoranti e concept store.

La semplicità rivoluzionaria di Patatas Nana – una patatina in busta che unisce la lavorazione artigianale all’utilizzo di soli tre ingredienti senza conservanti e aromi – incontra la potenza sottile delle fotografie di Mario Giacomelli ed è come se contenuto e contenitore / significato e significante fossero stati concepiti insieme. Ed è questa la magia che porta con sé l’Arte.