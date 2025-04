“Danza & Artigianato”: sei spettacoli nei teatri storici delle Marche Dal 6 aprile a Urbania, Offida, Corinaldo, Matelica, San Severino Marche e Montegiorgio

Performance uniche, sorprendenti e cariche di emozione, dove gli oggetti di scena realizzati dalle sapienti mani dei maestri artigiani prendono vita e si fondono con i movimenti dei danzatori. Così, manufatti come sedie, cappelli, opere di cartotecnica e rullanti si animano sul palco dei suggestivi teatri storici marchigiani, trasformando ogni passo e ogni gesto in un inaspettato dialogo tra danza e artigianato. Sono sei i palcoscenici scelti per gli spettacoli finali del progetto “Danza&Artigianato – Incontri di Talento in scena”, giunto alla sua fase conclusiva dopo mesi di selezioni e di workshop. L’iniziativa promossa dai GAL della regione, con il GAL Flaminia Cesano capofila, si propone di valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio.