Crescia di Pasqua: la ricetta della tradizione con il Pecorino di Zerbino Porta sulla tua tavola il gusto autentico della Pasqua marchigiana con i formaggi dell'Azienda Agricola Zerbino

Sta arrivando la Pasqua e non c’è momento migliore per riscoprire i sapori veri della tradizione! La crescia di Pasqua – anche conosciuta come pizza al formaggio o torta di Pasqua – è il lievitato salato per eccellenza delle festività nelle Marche.

Morbida, profumata e carica di sapore, questa delizia si prepara con ingredienti semplici ma di altissima qualità: e non può mancare il protagonista assoluto, il pecorino di Zerbino.

Francesco e Giulia ti aspettano nel loro punto vendita a San Silvestro di Senigallia con il loro formaggio di pecora, prodotto da circa 400 pecore al pascolo e lavorato ogni giorno con maestria artigianale. Perfetto per arricchire la tua crescia pasquale, ma anche ogni antipasto con salumi, uova sode e un buon bicchiere di vino.

Ingredienti per una crescia di Pasqua

– Uova intere: 5

– Farina 00: 500 g

– Parmigiano grattugiato: 140 g

– Pecorino grattugiato Zerbino: 80 g

– Lievito di birra: 50 g

– Pecorino a cubetti Zerbino: 150 g

– Latte: 150 ml

– Olio extravergine d’oliva: 100 ml

– Sale: 15 g

– Pepe: q.b.

Verrà un impasto di circa Kg 1.500 da dividere in 3 contenitori da 15cm x10cm

Preparazione:

1. Sbatti le uova con il sale e l’olio.

2. Sciogli il lievito di birra con il latte tiepido

3. Unisci i due composti e aggiungi parmigiano e pecorino grattugiati e amalgama bene.

4. In un altro recipiente, unisci la farina e un pizzico di zucchero.

5. Versa il tutto nel composto liquido e lavora l’impasto.

6. Quando l’impasto prende forma, incorpora i cubetti di pecorino Zerbino.

7. Trasferisci in uno stampo da 500 g, copri con pellicola e lascia lievitare per 2 o 3 ore

Lievitazione 3 Ore

Cottura 60′

Temperatura 180° per 45′

Temperatura 150° per 15′

Lasciare in forno sportello aperto

8. Cuoci in forno a 170°C per 35-40 minuti, poi 150° per 15′. Se si scurisce troppo, copri con alluminio.

9. Lascia raffreddare e servi: ottima tiepida, buonissima anche il giorno dopo!

Conservazione: La crescia si conserva a temperatura ambiente per 4-5 giorni in un sacchetto per alimenti.

Zerbino ti aspetta! Porta a casa i sapori autentici della nostra terra: pecorino, ricotta e formaggi di alta qualità prodotti direttamente dall’Azienda Agricola Zerbino.

Contatti:

Francesco Zerbino Azienda Agricola

Produzione Formaggio Pecorino, Ricotte, Agnelli

Punto Vendita Campagna Amica Prodotti Agricoli Italiani Vendita Diretta

Via Grottino, 38/E – 60019 San Silvestro di Senigallia – AN

Tel. 071665259 Francesco 3934569081 Giulia 3271405214

giuliadecima@gmail.com