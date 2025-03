“Anche imprenditori di Giomarche nella lunga lista dei No a questo ponte Garibaldi” Mangialardi: "Più si vanno aggiungendo pareri negativi, più si fa assordante il silenzio dell'amministrazione comunale"

Molto importante e assai significativa la dura presa di posizione dell’Associazione Imprenditori Giomarche contro il progetto ANAS di Ponte Garibaldi proposto dal Sindaco Olivetti e dal Presidente della Giunta regionale e Commissario Straordinario per l’Alluvione 2022 Francesco Acquaroli.

Si tratta di una ulteriore voce oggettiva, non si parte, che articola una critica seria e dettagliata, che va ad aggiungersi alla lista ormai lunghissima di cittadini (la petizione online ha nel frattempo raggiunto quasi 10 mila firme), associazioni, professionisti, imprenditori che si sono espressi non contro il ponte in sé, ma contro questo particolare progetto, insostenibile e inaccettabile da tutti i punti di vista.

Più si vanno aggiungendo pareri negativi, più si fa assordante il silenzio dell’amministrazione comunale, totalmente disconnessa dal sentimento e dagli orientamenti della città, impegnata in un triste scaricabarile per provare a distogliere da sé ogni colpa: prima tentando maldestramente di spostare l’attenzione su altri ponti del Misa, poi indicando nella Regione e nella struttura commissariale gli unici soggetti che hanno voce in capitolo.

A questa posizione ha già risposto nell’Assemblea Legislativa delle Marche l’assessore regionale Aguzzi, indicando nel Comune di Senigallia il primo e principale responsabile dell’opera, e hanno risposto gli imprenditori del Giomarche, invitando il Sindaco a “evitare di sottomettersi alle decisioni degli organi regionali troppo spesso dipendenti da scelte di convenienza politica, decisioni troppo spesso discutibili e lungaggini incomprensibili”.

Non semplice per una Giunta comunale di fatto commissariata dal segretario provinciale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli, sprovvista di coraggio e visione, incapace di produrre una posizione chiara e netta su un tema così importante, dipendente dagli ordini della “filiera” istituzionale.

Non tutto è ancora perduto, però. Invito il Sindaco Olivetti ad ascoltare per una volta non me, ma gli imprenditori, i cittadini, le categorie, le associazioni senigalliesi: siamo ancora in tempo per bloccare l’iter progettuale, per evitare l’ennesima beffa di un cantiere aperto in piena estate.

Fermatevi. Non è troppo tardi per rivedere radicalmente il progetto e per mettere a disposizione di Senigallia non un obbrobrioso ponte autostradale, ma un ponte all’altezza della sua bellezza, degno del suo patrimonio storico-artistico, non foriero di infiniti disagi e problemi sulla viabilità.

Maurizio Mangialardi

Consigliere regionale PD Marche