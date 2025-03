Finissage per Gemmy Tarini – Fotografie 1936/1961. Gli albori della fotografia moderna Ultimo giorno di mostra domenica 30 marzo con conferenza alla Rocca Roveresca e visita guidata a Palazzetto Baviera

Il 30 marzo alle ore 17.30, in occasione della chiusura della mostra Gemmy Tarini – Fotografie 1936/1961. Gli albori della fotografia moderna, è in programma una conferenza alla Rocca Roveresca di Senigallia alla presenza della Direttrice Arch. Alessandra Pacheco e del curatore Enzo Carli per condividere riflessioni e futuri sviluppi di ricerca tematica, suggeriti anche dal riscontro entusiasta di pubblico e critica suscitato dalla mostra.

Al termine della conferenza il finissage offrirà al pubblico un’ultima opportunità di immergersi nelle suggestive immagini esposte, con una visita guidata del curatore della mostra Enzo Carli.

Il biglietto per l’accesso alla mostra potrà essere acquistato presso la biglietteria di Palazzo del Duca oppure in prevendita online sul sito www.liveticket.it

Informazioni

Luogo

Conferenza – Rocca Roveresca

Visita guidata – Palazzetto Baviera

Orario

Domenica 30 marzo 2025 ore 17.30

Informazioni per la conferenza

Rocca Roveresca tel 07163258 – giorni dalle 8.30 al 19.30

Informazioni per la mostra

Biglietteria di Palazzo del Duca tel 3666797942 dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 20. Biglietteria online per prevendita www.liveticket.it

Promossa da

Comune di Senigallia e Direzione Regionale Musei Marche – Rocca di Senigallia