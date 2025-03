Matteo Ricci (PD) sui dazi americani: “A rischio l’economia delle Marche” "I politici italiani e marchigiani che fanno tanto gli amici di Trump ora non hanno nulla da dire?"

“I dazi di Trump ed il protezionismo sono una mannaia per l’economia regionale e per le famiglie delle Marche, il Governo difenda l’Europa e la nostra produzione, noi difenderemo in tutti i modi le imprese e l’economia marchigiana ”. Così l’europarlamentare PD, Matteo Ricci, commenta la spada di damocle che i dazi statunitensi rappresenterebbero per famiglie e imprese delle Marche, secondo quanto emerso dallo studio condotto dall’Università di Macerata.