Mangialardi chiede in Regione di stoppare l’iter per il nuovo Ponte Garibaldi di Senigallia "Pure l'assessore Aguzzi si è reso conto che è insostenibile dichiarando che la Regione nulla c'entra"

Ho chiesto formalmente alla Giunta regionale nella seduta del Consiglio regionale di ieri di bloccare l’iter per il nuovo Ponte Garibaldi, soprassedendo rispetto alla realizzazione dell’obbrobrioso progetto ANAS presentato in attesa dell’estate (periodo quantomai inopportuno per aprire un cantiere a Senigallia) e delle incombenti elezioni regionali.



Le date ormai sono slittate, non certo per colpa delle proteste di cittadini, associazioni e professionisti, ma per una serie di impegni che sono stati disattesi nel tempo (Acquaroli aveva promesso nel Luglio 2023 che i lavori sarebbero iniziati entro Maggio 2024): tanto vale attendere e rivedere radicalmente il progetto.

Si tratta di un gesto di serietà e responsabilità indispensabile, visto che il nuovo ponte rimarrà per decenni e segnerà in modo indelebile Senigallia.

In risposta all’interrogazione che ho rivolto ieri al Commissario Straordinario per l’Alluvione 2022 nonché Presidente della Giunta Regionale Francesco Acquaroli, ha replicato l’assessore Aguzzi rimarcando che Regione Marche nulla c’entra con l’iter autorizzativo del ponte, che è invece in capo alla struttura commissariale e al Comune di Senigallia.Benissimo: non si capisce come mai, allora, a tutte le mie interrogazioni non abbia mai risposto Acquaroli, visto è lui, insieme al Sindaco Olivetti, il responsabile di questo scempio.

L’assessore Aguzzi mi ha anche invitato a non produrre altre interrogazioni, visto che (a suo avviso) dovrebbero piuttosto essere discusse nel Consiglio comunale di Senigallia. Peccato che i consiglieri comunali senigalliesi, in particolare il capogruppo del Partito Democratico Dario Romano, abbiano già più volte sollecitato l’amministrazione Olivetti in materia. La risposta? La competenza è della Regione, chiedete alla Giunta Acquaroli.

Il Sindaco è rimasto sempre in silenzio in questi anni, preferendo distogliere l’attenzione dei cittadini indicando in altri ponti le finte priorità della sua azione. Il suo ruolo, invece, non avrebbe dovuto essere quello di un grigio burocrate, ma di un protagonista politico della scelta progettuale, che è in capo a lui, e non ad altri (come sottolineato dall’assessore Aguzzi).

Siamo ormai al più sfacciato scaricabarile interno al centrodestra: nessuno vuole assumersi la responsabilità di aver autorizzato un ponte autostradale: sembrerà di essere all’uscita del casello Senigallia centro, non nel bel mezzo di uno dei più bei centri storici d’Italia. Il nuovo Ponte Garibaldi è dunque ufficialmente orfano: anche l’assessore Aguzzi si è reso conto che quest’opera è insostenibile e inaccettabile, glielo hanno detto i cittadini senigalliesi durante il Consiglio Grande e anche il circolo locale del suo partito, Forza Italia, che nel recente congresso cittadino ha chiesto con forza all’assessore regionale (che era presente) di modificare il progetto in modo sostanziale.

Comprendo perfettamente l’imbarazzo di questi irresponsabili amministratori, l’unica cosa che non capisco è per quale motivo, ora che si sono resi conto che la città non vuole quel ponte, non abbiano il coraggio di fermarsi e lasciare decidere a chi verrà dopo di loro di rivedere radicalmente quel progetto, per consegnare alla città di Senigallia un’opera degna della sua bellezza e meno impattante sulla viabilità.

Da

Maurizio Mangialardi