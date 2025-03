Torna a Senigallia “Lo scatolone” L’appuntamento più green delle Marche dedicato al riuso e al baratto

Preparatevi a svuotare soffitte e garage! Sabato 29 marzo, dalle 15:00 alle 19:00, torna a Senigallia “Lo Scatolone”, l’appuntamento più green delle Marche dedicato al riuso e al baratto, presso la Sala “Senigallia” del Mastai Hotel sito in via Abbagnano 12.



“Lo Scatolone” offre a tutti i privati cittadini maggiorenni e non hobbisti la possibilità di dare nuova vita a oggetti dimenticati, liberando spazio e contribuendo attivamente alla riduzione dei rifiuti. Che si tratti di libri, oggetti per la cucina, lampade, abiti usati o qualsiasi altra curiosità, l’occasione è perfetta per scambiare, barattare, regalare oppure offrire a pochi euro oggetti ancora utili, seguendo il motto: NON BUTTARE!

Un pomeriggio all’insegna del riuso creativo e della sostenibilità, in una sala riscaldata e accogliente, con la possibilità di usufruire della caffetteria dell’Hotel e del parcheggio antistante gratuito. L’Hotel Mastai, ospitando “Lo Scatolone”, ribadisce il suo impegno verso la sostenibilità e l’economia circolare cooperando alla promozione di un esercizio collettivo che valorizza il riuso e riduce l’impatto ambientale.

Inoltre, il Mastai Hotel propone nella sua lounge room la mostra delle opere pittoriche di Elvira Hope “Ad Occhi Chiusi” che sarà liberamente visitabile per tutti fino a venerdì 11 aprile 2025. Si tratta di un’occasione per scoprire una prospettiva unica sull’identità femminile e sul dialogo tra arte e introspezione.

Si ricorda che l’ingresso al mercatino, sia per gli espositori che per i visitatori, è ad offerta consapevole e/o donazione al Canile di Senigallia: un piccolo gesto per sostenere gli amici a quattro zampe del territorio. I bambini sono i benvenuti! Per ottenere maggiori informazioni sull’iniziativa, siete pregati di inviare un messaggio WhatsApp al numero 3388048294.

