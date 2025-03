“Noi ci siamo da 8 anni, loro si fanno vedere soltanto durante le elezioni” Comitato Difesa Ospedale Senigallia: "chiedetevi perché la gente non vota più"

Leggiamo l’ennesima “querelle” sulla sanità marchigiana dove si esibiscono due “galletti” politici: Mangialardi e Baldelli.

I due li conosciamo da tempo, se le cantano e se le suonano dimenticando la cosa più importante: il rispetto per chi nel settore sanitario ha lavorato affrontando difficoltà e responsabilità che poco hanno avuto a che fare con le loro agiate chiacchiere.

Ancora attacchi al Comitato da Mangialardi, una bella noia. Pensasse alle incompiute della sua gestione e ne potremmo elencare tante e non va bene attaccare un Sindaco che si è distinto per sobrietà e rispetto della cosa pubblica. Il Sindaco Olivetti ha lasciato in vista della campagna elettorale, insieme ad altre persone candidate in liste diverse. Tutto è stato trasparente!.

Il Comitato ha continuato a monitorare e incalzare ogni politico, senza guardarne il colore, che ha compiti in merito chiedendo impegno, serietà, risultati. Il tutto per i cittadini! Ma la politica è sorda, piace mostrarsi con parole altisonanti e vuote e perde credibilità, la gente non lo accetta più!.

Ora affilate le “lingue” per la campagna elettorale.

Da una parte arriva Ricci il quale dice che abolirà le AST creando un’unica azienda sanitaria. Comincia male Ricci. Dice che guarda alla Emilia Romagna ma allora perché anni fa con Spacca hanno fatto scelte opposte? E con Ceriscioli che disastro la politica di chiusura di ospedali e reparti!

Dall’altra Acquaroli che si ripresenta con il suo lento carrozzone, sordo alle lamentele dei pazienti contro il suo assessore alla sanità. E con i medici strapagati delle cooperative!

Quante storie pensate di propinarci!

E ci chiedete il voto per fare cosa, spiegateci e soprattutto lasciate lavorare chi da anni manda avanti il SSN con competenza! La lista delle vergogne è lunga ma ora siete capaci di dire tutto e il contrario di tutto.

Quale sarà la percentuale di partecipazione alle prossime elezioni?

Chiedetevi invece perché non si va a votare.

Da

Comitato Difesa Ospedale Senigallia