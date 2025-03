Giornata mondiale dell’acqua Ast Ancona invita a riflettere sull'importanza di gestirla senza sprechi

Il 22 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day), un appuntamento istituito nel 1992 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per riflettere sull’importanza vitale dell’acqua dolce e per promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche.



L’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona rinnova il proprio impegno nella tutela e gestione sostenibile dell’acqua, risorsa essenziale per la salute umana e la sicurezza alimentare. L’UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di AST Ancona effettua costantemente, con i propri operatori, mediamente oltre 500 controlli all’anno sia dei parametri chimici che microbiologici previsti dal Dlgs 18/2023 sul tutto il territorio, garantendo un monitoraggio della qualità dell’acqua potabile in tutti i Comuni insieme al costante lavoro e controllo svolto dagli Enti Gestori degli Acquedotti con i quali da quest’anno è stato condiviso anche un percorso che parte dalla definizione di un piano annuale di campionamento coordinato con oltre 1000 controlli annui e che porterà alla approvazione dei Piani di Sicurezza delle Acque.

Le analisi microbiologiche e chimiche periodiche assicurano che l’acqua distribuita alla popolazione rispetti gli standard di sicurezza fissati dalla normativa. Gli esiti di questi controlli effettuati dall’AST sono visionabili da tutti nel portale VeSA della Regione Marche https://veterinariaalimenti.sanita.marche.it/Articoli/category/acque-destinate-al-consumo-umano e altre informazioni sulla qualità dell’acqua che arriva nei propri rubinetti di casa sono accessibili nei siti internet degli Enti Gestori. Inoltre, l’acqua pulita è un pilastro fondamentale della sicurezza alimentare. Ogni fase della produzione alimentare, dalla coltivazione al confezionamento, dipende dalla disponibilità di acqua sicura. Dal punto di vista nutrizionale l’acqua è un alimento prezioso per le tante funzioni che svolge nel corpo umano. Aiuta le cellule nelle loro funzioni vitali, trasporta attraverso il sangue i nutrienti e l’ossigeno e rimuove gli scarti dei processi cellulari, regola la temperatura corporea ed è fondamentale per tutti i processi metabolici, oltre che per la digestione. Inoltre è fonte di molti minerali come calcio, fosforo, magnesio, ferro e manganese. Per tutti questi motivi l’accesso equo e sostenibile all’acqua potabile è un diritto umano fondamentale, riconosciuto dalle Nazioni Unite. Per tutti questi motivi l’acqua è un bene prezioso che richiede la collaborazione di tutti. L’ AST Ancona invita la comunità a riflettere sull’importanza di gestire questa risorsa con responsabilità, adottando comportamenti virtuosi per garantirne la disponibilità alle future generazioni.