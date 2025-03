Marche, sanitari aggrediti. Cesetti: “Regione faccia di più”. Saltamartini: “Investiti 2 milioni” In Consiglio regionale la discussione dopo i casi nel Maceratese e nel Fermano: "AST provvedano alla tutela legale degli operatori"

Dopo le recenti violenze nelle strutture sanitarie della provincia di Macerata e a oltre cinque mesi dall’aggressione subita dalla operatrice socio sanitaria avvenuta presso l’ambulatorio di Oculistica all’ex Inam di Fermo, il consiglio regionale martedì 18 marzo ha discusso il caso delle aggressioni ai danni del personale sanitario portato in aula dal consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti.

“Reputo positivo l’inasprimento delle pene e delle sanzioni voluto dal governo nazionale per coloro che si rendono protagonisti di aggressioni contro il personale sanitario – ha affermato Cesetti intervenendo in Aula – ma è chiaro che ciò non può essere sufficiente per garantire condizioni di totale sicurezza per medici, infermieri e operatori socio sanitari che ogni giorno si recano al lavoro nei nostri ospedali e, sempre più spesso, vengono fatti oggetto di intollerabili violenze fisiche e verbali.