Presentato il nuovo spot promozionale della Regione Marche con Gianmarco Tamberi "Sono orgoglioso di aver dato il mio contributo per valorizzare questa magnifica regione"

297 Letture Cronaca

“Marche, dove ogni giorno puoi scegliere chi sei”: è questo il claim del nuovo spot della Regione Marche e Atim in collaborazione con la Camera di Commercio per la stagione turistica 2025, che andrà in onda a partire dalla prossima settimana su tutte le reti nazionali e sulle principali piattaforme a pagamento. Il video è un vero e proprio inno all’autenticità di questa terra straordinaria, ricca di storie, colori, profumi e arti. Protagonista dello spot è Gianmarco Tamberi, campione mondiale e olimpico di salto in alto e testimonial della Regione Marche. L’idea e la regia portano la firma di Gianluca Grandinetti.