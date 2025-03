“Porta Mazzini Senigallia, quanto degrado” Il Pd scrive alla Soprintendenza denunciandone l'incuria

Abbiamo avviato da tempo un ciclo di incontri nel territorio per ascoltare i cittadini: da più parti, da Cesano a Marzocca, da Borgo Ribeca a Sant’Angelo, dal Vallone a Scapezzano, accogliamo le segnalazioni dello stato di degrado in cui versa la nostra città.

Ma degrado e incuria si estendono anche al centro storico. Abbiamo inviato una lettera alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche per segnalare la situazione di Porta Mazzini, uno dei simboli dello sviluppo urbanistico settecentesco della città di Senigallia oggi purtroppo lasciata nell’incuria totale dall’amministrazione comunale.

Ecco il testo della nostra lettera

Spett.le Soprintendenza Archeologia, Belle Arti

e Paesaggio delle Marche per le province di

Ancona Pesaro e Urbino

Senigallia, 11 marzo 2025,

Oggetto: Porta Mazzini, segnaliamo il protratto stato di incuria

Egregia/o Soprintendente,

come Partito Democratico di Senigallia segnaliamo lo stato di incuria e degrado di Porta Mazzini, edificata tra il 1758 -1760, uno dei monumenti più importanti del centro storico, rimasta, insieme a Porta Lambertina, a testimonianza delle sette porte che permettevano l’accesso alla città dopo l’ampliamento settecentesco a ridosso delle mura urbiche.

Nonostante sia stata oggetto di restauro nel febbraio 2024, anche se solo limitatamente alla facciata esterna, Porta Mazzini versa oggi in uno stato di degrado protratto. Nel breve tratto di strada sotto l’arco, sono presenti resti di cantieri precedenti attigui chiusi ormai da molti mesi. In particolare, in un angolo della porta, è ancora depositato un bagno chimico, transennato con recinzioni provvisorie e ricoperto di immondizia abbandonata.

La precarietà e lo spazio occupato dalla recinzione del bagno chimico rende oltretutto pericoloso il passaggio pedonale, oltre che deturpare la bellezza monumentale della porta, vanificando il recente intervento di restauro.

Chiediamo la possibilità di un intervento che possa portare l’Amministrazione Comunale di Senigallia a prendere adeguati provvedimenti di pulizia e decoro di Porta Mazzini per conservare e valorizzare al meglio uno dei simboli dello sviluppo urbanistico settecentesco della città di Senigallia.

Restiamo in attesa di cortese riscontro, disponibili per eventuali notizie o chiarimenti.

Distinti saluti,